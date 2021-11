Bourse : 13 actions à acheter avec un CAC 40 proche des 7.100 points

Les conseils boursiers de la semaine. (© DR)

Le CAC 40 a terminé la semaine en beauté, signant, peu après l’ouverture vendredi 12 novembre, un nouveau record historique en séance à 7097,46 points. Avec un gain hebdomadaire de 0,72%, l’indice parisien enchaîne ainsi sa sixième semaine consécutive de hausse. Découvrez nos conseils boursiers sur 25 actions.

L’ambiance est bonne sur les marchés d’actions en Europe. Les stratèges de Barclays et de Goldman Sachs ont rejoint cette semaine le concert des observateurs optimistes pour 2022.

Les facteurs de soutien devraient encore être actifs l’an prochain avec de faibles taux d’intérêts, le redressement des bénéfices et des valorisations encore bon marché.

Dans ce contexte encore favorable, découvrez nos conseils sur 25 actions.Nous en recommandons 13 à l'achat, 5 à la vente et 7 sont à conserver.

Nos conseils sur 25 actions Amazon

Au troisième trimestre, le géant du commerce en ligne a affiché une croissance de son chiffre d’affaires de 15%, à 110,8 milliards de dollars. C’est deux fois plus faible qu’au cours des trois premiers mois de l’année, même si la division cloud AWS a fortement augmenté ses ventes (+39%) sur la période. Quant au résultat net, il a reculé de 38,4% sur un an, à 3,2 milliards. L’augmentation des dépenses liées au streaming, les difficultés de recrutement et les besoins d’accroître le réseau d’entrepôts risquent de peser sur la rentabilité. Nous passons d’acheter à conserver sur le titre