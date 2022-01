Bourse : 13 actions à acheter après une semaine mouvementée

Les conseils boursiers de la semaine. (© DR)

La Bourse de Paris a grimpé de 0,93% lors d'une semaine en deux parties, marquée par une forte hausse lundi, mardi et mercredi et un net repli jeudi et vendredi. Nos conseils sur 23 actions dans cet environnement chahuté.

Le CAC 40 a moins bien fini la semaine qu'il ne l'avait commencée.

Après un bond de 3,12% en trois jours qui l'a porté à de nouveaux sommets historiques, l'indice parisien a abandonné 2,13% lors des séances de jeudi et vendredi. Le changement de ton de la banque centrale américaine, qui pourrait relever ses taux directeurs plus vite que prévu, a déçu les investisseurs. Malgré ce repli, le CAC 40 gagne encore 0,93% depuis le début de l'année et 26,50% en un an.

Dans ce contexte, découvrez nos conseils sur 23 actions cette semaine. Nous en recommandons 13 à l'achat, 3 à la vente et 7 sont à conserver.

Les actualités les plus marquantes (Amundi, Argan, BNP Paribas, Bolloré, Société Générale...) font l'objet d'un développement spécifique, accessible en cliquant sur les liens hypertextes.

Nos conseils sur 23 actions Axa

Le groupe dirigé par Thomas Buberl a finalisé fin 2021 la vente d'Axa Banque Belgique à Crelan pour un montant de 691 millions d’euros. Sur cette enveloppe, Axa obtient 611 millions d’euros en numéraire, la différence servant à la reprise de Crelan Assurance par Axa Belgique. Des accords de distribution sont par ailleurs conclus en dommages et prévoyance. Achetez

Bluelinea

Bluelinea a récemment rebondi, profitant de l’acquisition de Securitas Téléassistance. Grâce