Bourse : 12 actions à acheter avec un CAC 40 au-dessus des 5.000 points

Les conseils boursiers de la semaine. (© DR / Le Revenu)

Après une semaine en yo-yo, le CAC 40 a finalement légèrement clôturé dans le vert ce vendredi. Chahuté par un nouveau recul des technologiques américaines, l'indice star de la Bourse de Paris sauvegarde malgré tout les 5.000 points. Découvrez, dans ce contexte, les conseils du Revenu sur 28 actions. 12 sont à acheter, 6 à conserver et le reste à vendre.

Après une semaine boursière mouvementée marquée notamment par le refus de LVMH de racheter «en l'état» Tiffany et par un nouveau trou d'air du Nasdaq, découvrez ci-dessous tous les conseils boursiers du Revenu. Retrouvez également, dans cet article, une liste de dix valeurs sélectionnées par notre Rédaction pour faire fructifier votre plan d'épargne en actions (PEA).

Les actualités les plus marquantes (Alstom, LVMH, Saint-Gobain, Suez...) font l'objet d'un développement spécifique, accessible en cliquant sur les liens hypertextes.

Nos conseils sur 28 actions ABC Arbitrage

Engagé dans un exercice de transparence inédit, le spécialiste de l'arbitrage financier profite de la volatilité et des forts volumes sur les marchés. Le rythme d'activité d'ABC Arbitrage sur huit mois est non seulement supérieur à celui de l'ensemble de l'année 2016 (référence prise par le groupe), mais 2020 s'oriente surtout vers un millésime record, inédit depuis 2011. À demi-mots, les dirigeants estiment que, même si les charges ont progressé ces dernières années, la rentabilité nette pourrait plus que doubler cette année par rapport à 2019. Nous restons positifs sur le titre avec un objectif de 8,50 euros. Achetez

Altamir

L'actif net réévalué d'Altamir au 30 juin est ressorti à 27,55 euros par action, en hausse de 1,6% par rapport à fin