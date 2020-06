Bourse : 12 actions à acheter après l'envolée des marchés

La semaine dernière, le CAC 40 a bondi de plus de 10%. (© Adobestock)

Entre le 1er et le 5 juin, la Bourse de Paris a enregistré une performance hebdomadaire record depuis 2011. En moins d'un mois, les gains approchent les 20%. Dans ce contexte, nous conseillons huit titres parmi les plus en vue de ces dernières semaines et quatre actions passées à côté de la hausse.

«Sell in may and go away». Suivre ce célèbre adage boursier n'était pas la meilleure des idées cette année.

Depuis le 15 mai, l'indice CAC 40 s'est envolé de 19%, pulvérisant au passage le seuil des 5.000 points lors d'une semaine historique : entre le 1er et le 5 juin, l'indice parisien a bondi de 10,7%, un record depuis décembre 2011. Or un rebond aussi vif n'est pas forcément de bon augure pour la suite.

Rebond durable ?

Ainsi, après sa hausse de décembre 2011, le CAC 40 n'avait pas durablement décollé, la «vraie» reprise n'ayant débuté que six mois plus tard. Même scénario en 2008 et 2001 : l'indice était retombé vers ses plus bas quelques mois après des flambées hebdomadaires similaires.

Mais la suite pourrait être cette fois-ci différente. Contrairement aux exemples de 2011, 2008 et 2001, le gain exceptionnel de début juin ne s'est pas produit en réaction à une forte baisse lors des semaines précédentes.

Au contraire : le mouvement s'inscrit dans un contexte haussier depuis près d'un mois. Faut-il pour autant se ruer vers la Bourse sans discernement ? Nous le déconseillons. Alors que le redémarrage de l'activité grâce au ralentissement de l'épidémie reste à confirmer, la publication des résultats semestriels des entreprises, à partir de juillet prochain, pourrait tempérer les ardeurs des investisseurs. Dans ce