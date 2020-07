Bourse : 11 actions à acheter pour profiter de l'essor de la santé

Les conseils du Revenu sur 18 actions dans le secteur de la santé. (© Shutterstock)

Les acteurs sanitaires résistent souvent bien à la crise, voire en bénéficient. Découvrez notre analyse et nos conseils boursiers sur dix-huit actions emblématiques. Nous en recommandons onze à l'achat parmi les maisons de retraite, biotechs, grands laboratoires...

La pandémie de Covid-19 met le secteur de la santé sous le feu des projecteurs. «Avec la technologie, c'est celui qui réalise les meilleures performances boursières dans le contexte actuel», confirme Olivier Garnier, managing partner de la banque d'affaires Bryan, Garnier & Co.

En France, l'indice sectoriel CAC Health Care s'est adjugé 4,5% entre le 1er janvier et le 23 juillet, alors que le CAC 40 abandonnait 15,5% sur la période. Même constat sur trois ans et au niveau européen : le Stoxx Europe 600 Health Care est quasi stable au premier semestre (+0,8%), contre un repli de 13,3% pour le généraliste Stoxx Europe 600.

«L'État paiera»

Cette surperformance s'explique en partie par le rôle primordial des acteurs sanitaires dans la lutte contre le coronavirus.

Laboratoires et biotechs redoublent d'efforts pour trouver des médicaments et des vaccins, tandis qu'équipementiers et medtechs croulent sous les commandes de tests de diagnostic.

Même les sociétés qui ne sont pas «en première ligne» bénéficient du regain d'intérêt public et politique pour la santé.

Certes, le plan d'investissement EU4Health - doté de 9,4 milliards d'euros - a été rayé du budget 2021-2027 de l'Union européenne. Mais les États devraient prendre le relais : le gouvernement français prévoit d'investir 19 milliards d'euros dans le système de santé, et de gonfler le budget sanitaire annuel de