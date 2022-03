Bourse : 11 actions à acheter après le retour au calme sur les marchés

Les conseils boursiers de la semaine. (© DR).

Le CAC 40 a clôturé vendredi soir à 6553,68 points, en très léger recul (- 1% ) par rapport à la fin de la semaine précédente. L'indice parisien affiche une volatilité hebdomadaire bien inférieure à celle enregistrée entre le début du conflit ukrainien (le 24 février) et le 18 mars.

Les semaines se suivent mais ne se ressemblent pas en Bourse. Après une période de forte volatilité avec des séances en baisse ou en gain de plus de 3%, le marché parisien a enchaîné des journées plus calmes depuis le dernier week-end : - 0,57% lundi , + 1,17% mardi, -1,17% mercredi, -0,39% jeudi, -0,03% vendredi.

Les opérateurs restent concentrés sur le conflit ukrainien et les effets des sanctions sur l'activité économique et les résultats des entreprises. L'accélération de l'inflation demeure aussi un sujet d'inquiétude dans un contexte d'envolée des taux d'intérêt (+2,42% pour le 10 ans américain, + 0,89% en France). «Le marché est indécis», résume les analystes de Saxo Banque.

Dans ce contexte, découvrez nos conseils sur 22 valeurs. Nous en recommandons 11 à l'achat, 5 à la vente et 6 sont à conserver. Les actualités les plus marquantes (Air Liquide, Orpea, Sanofi, etc.) font l'objet d'un développement spécifique, accessible en cliquant sur les liens hypertextes.

Nos conseils sur 22 actions ABC Arbitrage

Retour à la normale Conserver

Air Liquide

Nouvelles ambitions Achetez

Bastide

Projets prometteurs Achetez

Believe

Encore de la croissance malgré la Russie Achetez

Beneteau

Avis de beau