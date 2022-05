Bourse : 10 valeurs à acheter après la baisse

Les conseils boursiers de la semaine. (© DR)

Le CAC a rebondi vendredi de 0,2% après deux séances de baisse et termine la semaine sur un léger recul de 1,22%. Mettez à profit les hésitations du marché pour vous renforcer à bon compte sur des titres à potentiel. La sélection du Revenu.

Les Bourses mondiales continuent de s'inquiéter de l'impact de l'inflation sur la croissance économique. Si en France la semaine a été assez calme (-1,22% pour le CAC 40), aux États-Unis, les plus grandes entreprises des technologies de l'information paient un lourd tribut à la remontée des taux. Le Nasdaq 100 recule de 24,3% depuis le sommet de novembre dernier. La moitié des valeurs de l'indice a déjà chuté de plus de 50% depuis leur plus haut des douze derniers mois. Les FAAAM (Facebook, Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft) n'ont pas été épargnées. Elles ont perdu plus d'un quart de leur valeur depuis le pic de novembre et annulé tous les gains de 2021.

Dans un contexte boursier toujours incertain, nous vous conseillons la prudence. Diversifiez encore davantage votre portefeuille. Découvrez nos conseils sur 23 valeurs. Nous en recommandons 10 à l'achat, 5 à la vente et 8 sont à conserver. Les actualités les plus marquantes (Bouygues, Casino, Danone, etc.) font l'objet d'un développement spécifique, accessible en cliquant sur les liens hypertextes.

Nos conseils sur 23 valeurs Air France-KLM

Le 18 mai, la compagnie aérienne a signé un partenariat stratégique avec l'expert de la logistique CMA CGM afin d’exploiter en commun leurs capacités de fret aérien. À cet effet, le troisième transporteur maritime mondial pourrait prendre jusqu'à 9% du capital d’ Air