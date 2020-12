Bourse : 10 actions à acheter en ce début décembre

Les conseils boursiers de la semaine. (© DR)

Après avoir signé quatre hausses hebdomadaires consécutives, l'indice phare de la Bourse de Paris continue sur sa lancée et boucle une cinquième semaine dans le vert. Découvrez, dans ce contexte les conseils du Revenu. 10 actions sont à acheter, 7 à conserver et autant à vendre.

Bon début de mois pour le CAC 40. Vendredi, l'indice parisien a clôturé sa séance sur une note positive (+0,62%), lui permettant ainsi de franchir le seuil des 5.600 points.

Dans ce contexte, notre rédaction recommande 10 actions à l'achat, 7 à conserver et 7 à vendre. Les actualités les plus marquantes (Axa, Ipsen, Laurent-Perrier, Miliboo, Pierres et Vacances, Soitec, ...) font l'objet d'un développement spécifique, accessible en cliquant sur les liens hypertextes.

Nos conseils sur 24 actions Alchimie

Premiers pas difficiles en Bourse pour la plate-forme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) qui est repassée sous son prix d'introduction. La société se retrouve désormais valorisée 63 millions d'euros. Les objectifs de l'entreprise sont ambitieux mais Alchimie dispose d'un vrai savoir-faire. Nous pensons toujours que la période restera porteuse pour la télévision sur Internet. En outre, la valorisation boursière n'est pas délirante compte tenu du rythme de croissance du chiffre d'affaires (+50% par an). Une action réservée néanmoins à ceux qui aiment prendre des risques. Achetez

Axa

Le choix de la continuité stratégique Achetez

Boostheat

Le titre vient de reprendre 180% entre le 23 et le 26 novembre, porté par l'espoir d'une nouvelle réglementation