BOURBON - Communiqué de presse : BOURBON Information financière du 3ème trimestre 2019

Marseille, le 7 novembre 2019

BOURBON Information financière du 3ème trimestre et 9 mois 2019

Le chiffre d'affaires ajusté du 3ème trimestre 2019 s'élève à 177,7 M€ (164,3 M€ en consolidé) en repli de 3,2 % par rapport au 2ème trimestre

Le chiffre d'affaires ajusté du 3 ème trimestre 2019 est en baisse de 3,2 % par rapport au trimestre précédent, particulièrement impacté par les maintenances programmées des navires construits en série et par la baisse d'activité du Subsea.

trimestre 2019 est en baisse de 3,2 % par rapport au trimestre précédent, particulièrement impacté par les maintenances programmées des navires construits en série et par la baisse d'activité du Subsea. La rationalisation de la flotte se poursuit reflétant d'une part la remise en service progressive de navires et d'autre part la mise en œuvre du plan de cession & destruction des navires non stratégiques.

Le taux d'utilisation moyen est en légère baisse à 53,8 % contre 54,7 % au 2 ème trimestre 2019 affecté par les maintenances programmées ainsi que les réallocations de navires sur les zones stratégiques.

trimestre 2019 affecté par les maintenances programmées ainsi que les réallocations de navires sur les zones stratégiques. Les tarifs journaliers moyens sont en baisse de 1,7 % impactés par le segment Subsea, notamment la fin de deux contrats d'affrètement long terme en Inde.

Trimestre 9 mois En millions d'euros, sauf mention contraire T3 2019 T2 2019 Variation

T3 / T2 T3 2018 2019 2018 Variation

2019/2018 Performances financières Chiffre d'affaires ajustéa 177,7 183,6 -3,2 % 173,5 539,3 513,7 +5,0 % (variation à taux de change constants) -3,4 % +2,0 % Bourbon Marine & Logistics 94,5 91,0 +3,8 % 87,0 273,4 269,3 +1,5 % Bourbon Mobility 45,3 46,1 -1,9 % 46,3 138,7 141,6 -2,1 % Bourbon Subsea Services 36,0 43,4 -16,9 % 37,9 119,6 95,4 +25,5 % Autres 1,9 3,0 -35,8 % 2,3 7,5 7,4 +1,9 % Impact IFRS 11 (13,4) (17,3) (13,4) (46,4) (41,9) Chiffre d'affaires consolidé 164,3 166, 3 -1,2 % 160,2 492,9 471,7 +4,5 % Indicateurs opérationnels Nombre de navires (ETP)* 464,1 467,2 -0,6 % 498,5 469,4 502,8 -6,7 % Taux d'utilisation moyen (%) 53,8 54,7 -0,9 pt 51,6 54,3 52,3 +2,0 pts Tarifs journaliers moyens ($/j) 8 122 8 262 -1,7 % 7 854 8 178 7 947 +2,9 % * ETP : Equivalent temps plein





« La reprise du marché est réelle mais les efforts de réactivation et de maintenance des navires construits en série pèsent sur les taux d'utilisation et le chiffre d'affaires. Dans un contexte particulièrement difficile pour l'entreprise, la mobilisation des équipes a été forte pour maintenir le service rendu aux clients. La signature d'un accord de coopération sur 3 ans avec l'un de nos plus grands clients pour le déploiement de notre programme Smart shipping en Angola est à ce titre un symbole fort », déclare Gaël Bodénès, Directeur Général délégué de BOURBON Corporation.

(a) Données ajustées : L'information financière ajustée est présentée par Activité et par Segment sur la base du système de reporting interne et de l'information segmentée interne utilisée par le principal décideur opérationnel pour piloter et mesurer la performance de BOURBON (IFRS 8). Le reporting interne (et donc l'information financière ajustée) enregistre les performances des co-entreprises opérationnelles sur lesquelles le groupe exerce un contrôle conjoint selon la méthode de l'intégration globale. Par ailleurs, le reporting interne (et donc l'information financière ajustée) ne tient pas compte de la norme IAS 29 (Information financière dans les économies hyper inflationnistes), applicable pour la première fois en 2017 (rétroactivement au 1er janvier) à une co-entreprise opérationnelle située en Angola.

BOURBON MARINE & LOGISTICS

Trimestre 9 Mois En millions d'euros, sauf mention contraire T3 2019 T2 2019 Variation

T3 / T2 T3 2018 2019 2018 Variation

2019/2018 Performances financières Chiffre d'affaires ajustéa 94,5 91,0 +3,8 % 87,0 273,4 269,3 +1,5 % Navire Offshore profond 56,7 53,6 +5,8 % 52,4 164,0 164,7 -0,4 % Navire Offshore continental 37,8 37,5 +0,9 % 34,6 109,4 104,6 +4,6 % Indicateurs opérationnels Nombre de navires (ETP)* 201,9 203,8 -0,9 % 213,1 204,4 215,3 -5,1 % Taux d'utilisation moyen (%) 56,4 56,0 +0,4 pt 51,0 55,4 51,6 +3,8 pts Navire Offshore profond 67,2 66,9 +0,3 pt 60,4 67,0 62,5 +4,5 pts Navire Offshore continental 48,8 48,3 +0,5 pt 44,4 47,2 44,2 +3,0 pts Tarifs journaliers moyens ($/j) 10 279 10 130 +1,5 % 10 128 10 186 10 465 -2,7 % Navire Offshore profond 12 382 12 130 +2,1 % 12 705 12 190 13 009 -6,3 % Navire Offshore continental 8 214 8 186 +0,3 % 7 709 8 174 8 027 +1,8 % * ETP : Equivalent temps plein





Le chiffre d'affaires ajusté du 3ème trimestre 2019 est en progression de 3,8 % par rapport au trimestre précédent tiré par la croissance de 5,8% de l'activité Offshore profond, notamment de la progression des tarifs de 2,1%.

Le taux d'utilisation moyen est en très légère hausse à 56,4 % : l'effet de la réactivation de 7 navires sur le trimestre est en partie masqué par une hausse du nombre de maintenances programmées sur la période et ce, particulièrement sur le segment Offshore continental (navires Liberty).

La région Asie et la zone Mer du Nord ont été des zones dynamiques ce trimestre, en particulier la Malaisie où la demande est en hausse depuis plusieurs mois. A contrario, la zone Méditerranée/Moyen-Orient a vu la fin de quelques projets significatifs, notamment en Egypte.

Par ailleurs, BOURBON a annoncé la signature d'un accord de coopération sur 3 ans avec TOTAL en Angola pour le déploiement du programme Smart Shipping portant sur 5 navires de type Bourbon Explorer 500.

BOURBON MOBILITY

Trimestre 9 Mois En millions d'euros, sauf mention contraire T3 2019 T2 2019 Variation

T3 / T2 T3 2018 2019 2018 Variation

2019/2018 Performances financières Chiffre d'affaires ajustéa 45,3 46,1 -1,9 % 46,3 138,7 141,6 -2,1 %







Indicateurs opérationnels Nombre de navires (ETP)* 243,3 244,3 -0,4 % 265,4 245,6 267,1 -8,0 % Taux d'utilisation moyen (%) 51,7 53,4 -1,7 pt 51,8 53,2 53,3 -0,1 pt Tarifs journaliers moyens ($/j) 4 240 4 281 -1,0 % 4 285 4 279 4 355 -1,7 % * ETP : Equivalent temps plein.





Ce trimestre est marqué par une baisse du chiffre d'affaires ajusté de 1,9 % par rapport au trimestre précédent, en ligne avec le taux d'utilisation moyen de la flotte qui recule de -1,7 point à 51,7 %, impacté par la politique de mise à disposition additionnelle de navires de back-up pour maintenir le taux de service attendu par les clients.

Bourbon Mobility poursuit la rationalisation de sa flotte (plus d'une vingtaine de navires en moins sur un an) et son repositionnement sur les zones géographiques en croissance (notamment le retrait des activités en Indonésie et au Brésil au profit de l'Afrique de l'Ouest).

En parallèle, Bourbon Mobility se positionne activement sur de nouveaux modèles d'affaires auprès de ses clients (de type pay per seat, pay per trip, door-to-rig) dans des marchés où la reprise reste encore faible et le contrôle des coûts une préoccupation importante de ses clients.

BOURBON SUBSEA SERVICES

Trimestre 9 Mois En millions d'euros, sauf mention contraire T3 2019 T2 2019 Variation

T3 / T2 T3 2018 2019 2018 Variation

2019/2018 Performances financières Chiffre d'affaires ajustéa 36,0 43,4 -16,9 % 37,9 119,6 95,4 +25,5 % Indicateurs opérationnels Nombre de navires (ETP)* 19,0 19,1 -0,5 % 20,0 19,4 20,4 -4,9 % Taux d'utilisation moyen (%) 52,6 57,9 -5,3 pts 54,3 56,5 46,4 +10,1 pts Tarifs journaliers moyens ($/j) 32 408 35 952 -9,9 % 30 321 33 935 32 353 +4,9 % * ETP : Equivalent temps plein.





Le chiffre d'affaires ajusté du 3ème trimestre est en net repli de 16,9 % par rapport au trimestre précédent. Cette baisse est principalement liée à la fin de deux contrats d'affrètement long terme en Inde au profit de contrats court-terme qui viennent diminuer le taux d'utilisation global (en baisse de 5,3 points) ainsi que des décalages dans l'avancement de certains projets clé en main (notamment dans l'Offshore éolien).

AUTRES











Trimestre 9 Mois En millions d'euros, sauf mention contraire T3 2019 T2 2019 Variation

T3 / T2 T3 2018 2019 2018 Variation

2019/2018 Performances financières Chiffre d'affaires ajustéa 1,9 3,0 -35,8 % 2,3 7,5 7,4 +1,9 %

Les activités « Autres » sont celles qui ne s'intègrent pas dans les segments Marine & Logistics, Mobility ou Subsea Services. Elles correspondent pour la plupart aux résultats de diverses activités de ship management.

PERSPECTIVES

La croissance de la demande mondiale de pétrole reste faible avec une forte volatilité du prix du baril, qui se maintient néanmoins à un niveau moyen aux alentours de 50-60$/b.

Dans ce contexte de reprise très modérée, les clients pétroliers sanctionnent de nouveaux projets d'exploration de façon régulière et poursuivent leurs arbitrages en faveur de l'Offshore. Les investissements dans l'Offshore sont même en croissance en 2019, pour la première fois depuis 2014 suite aux gains de productivité du forage et de la production.

Globalement, les clients pétroliers restent néanmoins prudents et privilégient toujours les projets à retour sur investissement court. Ils sont par ailleurs très attentifs et portent un grand intérêt aux nouveaux modèles et nouvelles façons de travailler, puisqu'elles visent à apporter de nouveaux gains de productivité.

Dans cet environnement, BOURBON reste focalisé sur :

la maîtrise de ses coûts opérationnels et généraux

la discipline dans le choix des Capex, notamment en matière de réactivation de flotte ainsi que dans le choix des contrats

le déploiement du plan stratégique, et notamment le développement de nouveaux services et nouveaux modèles d'affaires ainsi que celui du programme Smart Shipping

la restructuration de sa dette.

L'année 2020 sera marquée par une forte activité de maintenances programmées de nos navires construits en série.

ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS

Dans le cadre des procédures de redressement judiciaire ouvertes depuis le 7 août 2019 pour les 2 sociétés holding Bourbon Corporation et Bourbon Maritime, un processus d'appel d'offres a été lancé

- sur Bourbon Corporation, la date limite de réception des offres a été reportée au 20 novembre prochain

- sur Bourbon Maritime, la date limite de réception des offres est fixée au 20 novembre.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les résultats de BOURBON continueront d'être influencés par le taux de change €/US$.

CALENDRIER FINANCIER

Publication du chiffre d'affaires du 4ème trimestre et de l'année 2019 6 février 2020 Publication et présentation des résultats annuels 2019 19 mars 2020 Publication de l'information financière du 1er trimestre 2020 7 mai 2020

ANNEXES

Répartition trimestrielle du chiffre d'affaires ajusté

En millions d'euros 2019 2018 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1 Bourbon Marine & Logistics 94,5 91,0 87,9 88,0 87,0 89,9 92,4 Navires Offshore profond 56,7 53,6 53,8 53,0 52,4 55,0 57,4 Navires Offshore continental 37,8 37,5 34,1 35,0 34,6 35,0 35,0 Bourbon Mobility 45,3 46,1 47,3 46,1 46,3 47,1 48,2 Bourbon Subsea Services 36,0 43,4 40,2 38,2 37,9 30,2 27,2 Autres 1,9 3,0 2,5 3,6 2,3 1,9 3,1 Total chiffre d'affaires ajusté 177,7 183,6 178,0 175,9 173,5 169,2 171,0 impact IFRS 11* (13,4) (17,3) (15,7) (13,7) (13,4) (15,2) (13,3) TOTAL CONSOLIDE 164,3 166,3 162,3 162,2 160,2 153,9 157,6



* Effets de la consolidation de co-entreprises selon la méthode de la mise en équivalence

Evolution trimestrielle des taux d'utilisation moyens de la flotte en opération

En % 2019 2018 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1 Bourbon Marine & Logistics 86,3 90,8 90,4 88,1 86,7 84,9 89,0 Navires Offshore profond 88,5 90,5 92,0 86,6 86,9 83,5 88,1 Navires Offshore continental 84,2 91,0 88,8 89,7 86,6 86,2 90,0 Bourbon Mobility 73,6 76,6 79,6 78,0 77,8 81,1 84,3 Bourbon Subsea Services 66,7 73,3 78,5 74,0 73,9 60,9 55,7 Taux d'utilisation moyen 78,5 82,2 83,9 81,8 81,2 81,7 84,9

Evolution trimestrielle des taux d'utilisation moyens de la flotte

En % 2019 2018 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1 Bourbon Marine & Logistics 56,4 56,0 53,9 50,5 51,0 51,6 52,7 Navires Offshore profond 67,2 66,9 66,9 61,0 60,4 63,0 65,2 Navires Offshore continental 48,8 48,3 44,7 43,2 44,4 43 ,9 44,3 Bourbon Mobility 51,7 53,4 54,7 52,5 51,8 53,8 54,4 Bourbon Subsea Services 52,6 57,9 58,9 54,9 54,3 45,4 39,0 Taux d'utilisation moyen 53,8 54,7 54,5 51,7 51,6 52,5 53,0

Evolution trimestrielle des tarifs journaliers moyens de la flotte

En US$/jour 2019 2018 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1 Bourbon Marine & Logistics 10 279 10 130 10 188 10 177 10 128 10 360 10 911 Navires Offshore profond 12 382 12 130 12 123 12 701 12 705 12 873 13 577 Navires Offshore continental 8 214 8 186 8 136 7 694 7 709 7 924 8 292 Bourbon Mobility 4 240 4 281 4 351 4 239 4 285 4 326 4 549 Bourbon Subsea Services 32 408 35 952 33 346 33 207 30 321 30 571 34 933 Tarif journalier moyen 8 122 8 262 8 172 7 989 7 854 7 786 8 179

Nombre trimestriel de navires (fin de période)

En nombre de navires* 2019 2018 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1 Bourbon Marine & Logistics 200 203 204 211 212 214 216 Navires Offshore profond 83 84 84 87 87 87 87 Navires Offshore continental 117 119 120 124 125 127 129 Bourbon Mobility 242 244 248 252 260 266 269 Bourbon Subsea Services 19 19 20 20 20 20 21 TOTAL FLOTTE 461 466 472 483 492 500 506



* Navires opérés par BOURBON (en propriété ou en affrètement coque-nue).

Evolution sur 9 mois des taux d'utilisation moyens de la flotte en opération

En % 9 Mois 2019 2018 Bourbon Marine & Logistics 89,4 86,5 Navires Offshore profond 90,6 85,6 Navires Offshore continental 88,2 87,5 Bourbon Mobility 76,7 80,9 Bourbon Subsea Services 72,8 64,0 Taux utilisation moyen 81,7 82,4

Evolution sur 9 mois des taux d'utilisation moyens de la flotte

En % 9 Mois 2019 2018 Bourbon Marine & Logistics 55,4 51,6 Navires Offshore profond 67,0 62,5 Navires Offshore continental 47,2 44,2 Bourbon Mobility 53,2 53,3 Bourbon Subsea Services 56,5 46,4 Taux utilisation moyen 54,3 52,3

Evolution sur 9 mois des tarifs journaliers moyens de la flotte

En US$/jour 9 Mois 2019 2018 Bourbon Marine & Logisctics 10 186 10 465 Navires Offshore profond 12 190 13 009 Navires Offshore continental 8 174 8 027 Bourbon Mobility 4 279 4 355 Bourbon Subsea Services 33 935 32 353 Tarif journalier moyen 8 178 7 947

Répartition géographique du chiffre d'affaires ajusté de BOURBON

En millions d'euros Trimestre 9 Mois T3 2019 T2 2019 Variation T3 2018 2019 2018 Variation Afrique 98,0 96,3 +1,7 % 90,6 295,4 280,0 +5,5 % Europe & Méditerranée/Moyen-Orient 40,1 43,9 -8,6 % 40,5 119,2 102,9 +15,8 % Continent américain 23,5 22,7 +3,6 % 22,3 69,8 73,5 -5,0 % Asie 16,1 20,6 -21,9 % 20,2 54,8 57,3 -4,3 %

En millions d'euros 2019 2018 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1 Afrique 98,0 96,3 101,1 101,7 90,6 89,4 99,9 Europe & Méditerranée/Moyen-Orient 40,1 43,9 35,2 33,4 40,5 36,3 26,2 Continent américain 23,5 22,7 23,6 21,0 22,3 24,3 27,0 Asie 16,1 20,6 18,0 19,7 20,2 19,2 17,9

Autres indicateurs clés

Evolution trimestrielle

2019 2018 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1 Taux de change €/US$ moyen du trimestre 1,11 1,12 1,14 1,14 1,16 1,19 1,23 Taux de change €/US$ à la clôture 1,09 1,14 1,12 1,15 1,16 1,17 1,23 Prix du Brent moyen du trimestre (en US$/bbl) 62 69 63 69 75 75 67

Evolution sur 9 mois

9 Mois 2019 2018 Taux de change €/US$ moyen 1,12 1,19 Taux de change €/US$ à la clôture 1,09 1,16 Prix du Brent moyen du semestre (en US$/bbl) 65 72

A PROPOS DE BOURBON

Parmi les leaders du marché des services maritimes à l'offshore pétrolier et gazier, BOURBON propose aux industriels les plus exigeants de ce secteur une vaste gamme de services maritimes de surface et sous-marins, sur les champs pétroliers, gaziers et éoliens offshore. Cette palette de prestations de services repose sur une gamme étendue de navires de dernière génération et sur plus de 8 400 professionnels compétents. Le groupe offre ainsi, via ses 29 filiales opérationnelles, un service de proximité au plus près des clients et des opérations en garantissant, partout dans le monde, le plus haut standard de qualité de service, en toute sécurité.

BOURBON regroupe trois activités (Marine & Logistics, Mobility et Subsea Services) et assure aussi la protection du littoral français pour la Marine nationale.

En 2018, BOURBON a réalisé un chiffre d'affaires de 689,5 M€ et opérait une flotte de 483 navires.

Classé par ICB (Industry Classification Benchmark) dans le secteur « Services Pétroliers », BOURBON est coté sur Euronext Paris, Compartiment B.

BOURBON



