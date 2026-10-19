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Bouleversements en cours chez Lindt & Sprüngli, qui change de directeur général
information fournie par Zonebourse 19/10/2026 à 08:53

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Après 33 ans de maison, Adalbert Lechner quitte la direction générale du chocolatier suisse, remplacé par intérim par Dieter Weisskopf, déjà à ce poste jusqu'en 2022, dans l'attente d'un successeur début 2027. Le groupe annonce aussi des changements de direction en Allemagne et en Autriche, effectifs dès le 26 octobre.

Lindt & Sprüngli a annoncé le départ de son directeur général, Adalbert Lechner, après 33 ans dans l'entreprise. Dieter Weisskopf, vice-président et ancien PDG, assure l'intérim avec effet immédiat, en attendant un successeur prévu au deuxième trimestre 2027. Le conseil d'administration a jugé nécessaire une nouvelle direction opérationnelle pour renouer avec une croissance forte et durable. M. Weisskopf, qui a déjà dirigé le groupe jusqu'en 2022, cumule désormais cette fonction avec son poste de vice-président.

L'enjeu de relance des volumes reste inchangé

Cette annonce intervient moins de trois semaines après la révision à la baisse de ses prévisions. "Cette situation est assez inhabituelle pour une entreprise qui n'a connu que trois PDG en 33 ans : aucun successeur n'est prêt à prendre la relève et le processus de recherche vient tout juste de débuter", note Théodore Duval-Segard, qui suit le dossier chez AlphaValue et qui estime que le défi pour le groupe reste inchangé : rétablir la croissance des volumes après des hausses de prix significatives.

Weisskopf entend relancer la croissance en Europe et s'appuyer sur les bonnes performances en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique, où l'entreprise gagne des parts de marché. "Nous allons investir massivement dans nos marques tout en améliorant notre rentabilité", a-t-il déclaré.

Le groupe a aussi annoncé un changement de direction en Allemagne et en Autriche. Michael Spiller, PDG pour l'Allemagne depuis 23 ans, quitte l'entreprise ; Ali Kulein, actuel PDG pour l'Autriche, lui succède, sous réserve de l'approbation du conseil de surveillance local. Fabian Reinhardt, directeur des ventes mondiales, prend la tête de la filiale autrichienne à la place de M. Kulein. Ces deux changements de direction prendront effet le 26 octobre prochain.

La prochaine publication du groupe, celle du chiffre d'affaires pour l'exercice 2026, est prévue le 19 janvier prochain.

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LINDT & SPRUENGLI
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