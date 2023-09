Bouclier anti-inflation, réduction étudiante et offre de seconde main : Spartoo met tout en œuvre pour protéger le pouvoir d'achat des français, à l'heure de la rentrée

Bouclier anti-inflation, réductions pour les étudiants et offre de seconde main... Spartoo, l'un des leaders de la vente d'articles de mode en ligne en Europe met en place de nombreuses actions pour protéger le pouvoir d'achat des Français, dans un contexte de forte inflation.



"Nous pensons qu'en cette période d'inflation, la recherche du prix juste reste primordiale pour nos consommateurs. Nous savons que la rentrée scolaire nécessite beaucoup de dépense à la fois chez les parents, mais aussi chez les étudiants. C'est pourquoi, nous mettons en place plusieurs offres afin de renforcer notre proximité avec le consommateur, et ainsi faire de Spartoo, le site préféré des Français, dans l'univers de la mode", explique Boris Saragaglia, Pdg et co-fondateur de Spartoo.



