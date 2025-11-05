Botha, de Sequoia Capital, quitte son poste de directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations sur le mandat de M. Botha dans les paragraphes 4 à 6)

Roelof Botha quittera son poste d'associé directeur de Sequoia Capital après un peu plus de trois ans, a annoncé mardi la célèbre société de capital-risque de la Silicon Valley.

Botha, qui a dirigé les investissements de Sequoia dans l'Instagram de Meta Platforms META.O , la société de biotechnologie 23andMe ME.O et la société de logiciels MongoDB

MDB.O , avait rejoint la société d'investissement en 2003.

Alfred Lin et Pat Grady, deux vétérans de l'investissement, deviendront les nouveaux gestionnaires de l'entreprise, selon une lettre de Botha publiée sur X mardi.

M. Botha assumera un nouveau rôle de conseiller auprès du partenariat et continuera à représenter Sequoia au sein des conseils d'administration des entreprises de son portefeuille.

Botha est d'abord devenu un steward du Sequoia Partnership en 2017 lorsqu'il a dirigé les activités américaines et européennes de Sequoia, avant de monter en grade pour gérer les opérations mondiales de l'entreprise. Sous le mandat du dirigeant sud-africain, Sequoia a scindé ses activités en Chine et en Inde/Asie du Sud-Est en deux entreprises indépendantes en 2023, alors qu'elle tente de naviguer dans les défis économiques et géopolitiques .

"Je suis convaincu que l'éthique de Sequoia perdurera et que les nombreux talents de Sequoia s'épanouiront sous la direction de Pat et d'Alfred", a déclaré M. Botha dans sa lettre.

Lin codirige les activités de la société de capital-risque en phase de démarrage depuis 2017 et Grady dirige les activités de Sequoia en phase de croissance depuis 2015.

Sequoia, fondée en 1972, a été un investisseur précoce dans de nombreux grands noms de la technologie, notamment Google et YouTube d'Alphabet GOOGL.O , Apple AAPL.O et Cisco CSCO.O .

Le financement du capital-risque a connu une hausse en 2025 dans le contexte de la frénésie de l'IA déclenchée par ChatGPT, le financement mondial du capital-risque ayant augmenté de 38 % d'une année sur l'autre pour atteindre 97 milliards de dollars au troisième trimestre.