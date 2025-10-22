Boston Scientific revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels en raison de la forte demande de dispositifs cardiaques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des actions au paragraphe 1, des détails aux paragraphes 2-7, des commentaires du CFO aux paragraphes 8-9) par Siddhi Mahatole et Mrinalika Roy

Boston Scientific BSX.N a relevé ses prévisions de bénéfices annuels mercredi, après avoir dépassé les estimations de bénéfices du troisième trimestre grâce à une forte demande pour ses dispositifs cardiaques, ce qui a entraîné une hausse de 4,1 % de ses actions.

Le segment des dispositifs cardiaques de la société, qui comprend les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs, a reflété les tendances générales du secteur, à savoir une demande croissante due au vieillissement de la population, à l'adoption par les médecins et à l'innovation technologique.

Boston Scientific, tout comme ses pairs Medtronic MDT.N , Abbott ABT.N et Johnson & Johnson JNJ.N , a investi et élargi ses portefeuilles cardiaques.

Son grand rival J&J a fait état d'une augmentation de 6,8 % des ventes de dispositifs médicaux au troisième trimestre, grâce à sa franchise cardiovasculaire, tandis qu'Intuitive Surgical

ISRG.O a souligné l'adoption de ses plateformes robotiques pour les chirurgies cardiaques, et développe de nouveaux instruments et logiciels pour élargir les opportunités dans le domaine cardiaque.

Le dispositif de prévention des accidents vasculaires cérébraux Watchman de Boston et son système Farapulse pour les rythmes cardiaques anormaux ont contribué à une augmentation de 23,1 % des ventes d'électrophysiologie d'une année sur l'autre au cours du trimestre.

Richard Newitter, analyste chez Truist, a déclaré que même si le segment aurait pu faire mieux, la surperformance de Watchman sera perçue positivement par le marché.

Malgré ces points positifs, le secteur américain des technologies médicales est confronté à des défis en 2025, avec des pressions réglementaires, des incertitudes commerciales et des droits de douane potentiels sur les importations d'appareils qui pèsent sur le sentiment des investisseurs.

Boston Scientific a enregistré une croissance de son chiffre d'affaires en Chine de l'ordre de 15 % au cours du trimestre, malgré les défis posés par le programme d'approvisionnement en vrac du pays et les pressions tarifaires plus générales sur les marchés internationaux.

La marge d'exploitation ajustée a augmenté de 80 points de base par rapport à l'année précédente pour atteindre 28 %, a déclaré le directeur financier John Monson, ajoutant qu'elle devrait continuer à augmenter malgré un vent contraire de 100 millions de dollars lié aux droits de douane.

La société s'attend désormais à ce que le bénéfice ajusté par action pour 2025 se situe entre 3,02 et 3,04 dollars, contre une fourchette précédente de 2,95 à 2,99 dollars.

Le bénéfice ajusté par action du quatrième trimestre devrait se situer entre 77 et 79 cents, contre 76 cents estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

La société a enregistré un bénéfice ajusté de 75 cents par action au troisième trimestre, supérieur aux estimations de 71 cents par action.