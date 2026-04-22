Boston Scientific revoit à la baisse ses prévisions de bénéfices pour 2026 et réduit ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires

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Le fabricant d'appareils médicaux Boston Scientific BSX.N a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels mercredi, éclipsant des bénéfices et un chiffre d'affaires du premier trimestre supérieurs aux attentes, tandis que ses actions ont peu varié après une volatilité antérieure.

La société basée à Marlborough, dans le Massachusetts, prévoit désormais un bénéfice ajusté pour 2026 de 3,34 à 3,41 dollars par action, en baisse par rapport à sa prévision précédente de 3,43 à 3,49 dollars par action. Les analystes, en moyenne, s'attendaient à 3,45 $ par action, selon les données de LSEG.

Boston Scientific n'a pas précisé la raison de la révision de ses perspectives de bénéfices, alors qu'elle a également réduit ses prévisions de croissance organique du chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année à 6,5 % à 8 %, contre une fourchette précédente de 10 % à 11 %.

"Il n'est pas surprenant de voir une certaine volatilité initiale avant le marché étant donné la réduction assez importante des prévisions", a déclaré Mike Kratky, analyste chez Leerink Partners.

"Il y a eu des appels massifs d'investisseurs pour réduire les prévisions, ce que l'entreprise a fait, mais la question à un million de dollars pour cette conférence est de savoir si cela est dû à la détérioration des tendances au deuxième trimestre et au-delà, ou si c'est simplement une mesure d'apaisement des investisseurs compte tenu de la performance de l'action", a déclaré Robbie Marcus, analyste chez J.P. Morgan.

Pour le trimestre clos le 31 mars, la société a affiché un bénéfice ajusté de 80 cents par action, légèrement supérieur à l'estimation des analystes de 79 cents, tandis que le chiffre d'affaires a augmenté à 5,20 milliards de dollars, dépassant les attentes de 5,17 milliards de dollars.

Les ventes de l'unité cardiovasculaire de Boston Scientific, sa plus grande activité, se sont élevées à 3,50 milliards de dollars, dépassant les estimations de 3,43 milliards de dollars.

Ce segment, qui comprend les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs, a bénéficié du vieillissement de la population, de l'adoption plus large par les médecins et des progrès technologiques.

Boston Scientific, qui est en concurrence avec Medtronic, Abbott et Johnson & Johnson sur le marché des dispositifs cardiaques, a élargi son portefeuille par le biais d'acquisitions.

En janvier, elle a accepté de racheter l'entreprise de technologie médicale Penumbra pour 14,5 milliards de dollars, sa deuxième acquisition la plus importante, alors qu'elle cherche à développer ses activités dans le domaine des dispositifs cardiaques et à revenir sur le marché neurovasculaire.