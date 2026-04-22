Boston Scientific réduit ses prévisions annuelles, les actions augmentent grâce à la réinitialisation

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(Mise à jour des mouvements d'actions, ajout de commentaires d'analystes aux paragraphes 2 et 5, de commentaires exécutifs aux paragraphes 4, 6-8, 11, et de détails au paragraphe 10) par Kamal Choudhury et Kunal Das

Le fabricant d'appareils médicaux Boston Scientific BSX.N a revu à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel et de croissance du chiffre d'affaires mercredi, une décision qui, selon les analystes, pourrait rassurer les investisseurs qui réclamaient depuis longtemps une révision, faisant grimper les actions de plus de 8 %.

"Il s'agit d'une décision qui pourrait/devrait, espérons-le, être la réinitialisation souhaitée par les investisseurs", a déclaré Robbie Marcus, analyste chez J.P. Morgan.

La société basée à Marlborough, dans le Massachusetts, prévoit désormais un bénéfice ajusté pour 2026 de 3,34 à 3,41 dollars par action, contre une prévision antérieure de 3,43 à 3,49 dollars par action, et a également réduit sa prévision de croissance organique du chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année à 6,5 % à 8 %, contre une fourchette antérieure de 10 % à 11 %.

Lors d'une conférence téléphonique organisée après la publication des résultats, le directeur général Michael Mahoney a déclaré que cette révision était "la bonne chose à faire et qu'elle reflétait le mieux l'environnement actuel"

Les dirigeants de l'entreprise ont déclaré que trois facteurs principaux ont conduit à la réduction des prévisions, notamment la pression exercée sur l'activité de dispositifs cardiaques Watchman de l'entreprise, les pertes de parts de marché plus rapides que prévu dans son activité d'électrophysiologie et les résultats plus faibles que prévu dans le domaine de l'urologie.

Les analystes de Barclays ont déclaré que même si l'ampleur de la réduction était "surprenante", les investisseurs la verront très probablement d'un œil positif, tandis que les analystes de RBC l'ont qualifiée de "largement anticipée" et ont déclaré que les nouvelles prévisions "établissent un plancher à partir duquel Boston Scientific peut potentiellement battre et élever ses prévisions"

La société a déclaré que la concurrence accrue de Medtronic

MDT.N , Johnson & Johnson JNJ.N et Abbott ABT.N pèse sur son activité d'électrophysiologie, entraînant une érosion des parts plus importante que prévu.

"Nous verrons moins de bénéfices mixtes que ce que nous avions prévu au début de l'année", a déclaré le directeur financier Jonathan Monson.

Pour le premier trimestre, Boston Scientific a affiché un bénéfice ajusté de 80 cents par action et un chiffre d'affaires de 5,20 milliards de dollars, tous deux légèrement supérieurs aux attentes de Wall Street.

"Si la direction est en mesure d'augmenter ces prévisions, les actions de BSX pourraient être les plus performantes au cours des 12 prochains mois. Nous ne voyons pas d'actif plus mal évalué dans notre univers", a déclaré M. Marcus.