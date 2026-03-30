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Boston Scientific progresse grâce à l'approbation par la FDA d'un nouveau système de gestion des fluides en urologie
information fournie par Reuters 30/03/2026 à 13:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 mars - ** Les actions du fabricant d'appareils médicaux Boston Scientific BSX.N augmentent de 2,1 % à 69,51 $ avant la mise sur le marché

** La FDA autorise son système de gestion des fluides Asurys pour les interventions courantes en urologie

** Le dispositif ajuste automatiquement le débit des fluides en utilisant les données de pression en temps réel lors d'interventions chirurgicales telles que l'élimination des calculs rénaux et le traitement de la prostate, réduisant ainsi le risque d'infection ou de lésions rénales

** La mise sur le marché américain devrait être limitée dans les prochains jours

** Les actions ont augmenté de ~7% en 2025

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BOSTON SCIENTIFI
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