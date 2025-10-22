Boston Scientific progresse grâce à des résultats trimestriels supérieurs à ceux de l'année précédente

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 octobre - ** Les actions du fabricant d'appareils médicaux Boston Scientific BSX.N augmentent de 4,1% à 104 $ avant le marché ** La société annonce un bénéfice ajusté de 75 cents par action au 3ème trimestre, dépassant les estimations de 71 cents par action, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre s'élève à 5,06 milliards de dollars, contre une estimation de 4,96 milliards de dollars

** BSX estime que la croissance du chiffre d'affaires net pour le 4ème trimestre se situera entre 11% et 13% sur une base organique

** A la dernière clôture, l'action BSX a progressé de 11,8% depuis le début de l'année