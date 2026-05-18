Boston Scientific investit 1,5 milliard de dollars dans MiRus avec une option d'achat sur son activité de valves cardiaques

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Le fabricant américain de dispositifs médicaux Boston Scientific BSX.N a annoncé lundi avoir investi 1,5 milliard de dollars dans la société privée MiRus LLC, en échange d'une participation de 34 % et d'un accès potentiel à l'activité de valves cardiaques de cette start-up. Cet accord marque le retour de Boston Scientific sur le marché des systèmes de remplacement valvulaire aortique transcathéter par ballonnet (TAVR) , un type de dispositif utilisé pour traiter certaines pathologies cardiaques, après s'être retiré de

ce secteur en mai de l'année dernière en invoquant des exigences cliniques et réglementaires accrues.

* Boston Scientific a déclaré qu'elle pourrait acquérir l'activité TAVR de MiRus moyennant des paiements supplémentaires en espèces d'un montant total de 3 milliards de dollars si certains objectifs cliniques et réglementaires sont atteints. MiRus pourrait également bénéficier de paiements supplémentaires liés aux ventes futures du dispositif.

* Les systèmes TAVR sont utilisés pour traiter les patients atteints de sténose aortique sévère, un rétrécissement de la valve aortique du cœur pouvant restreindre le flux sanguin.

* MiRus développe la valve SIEGEL, un dispositif expérimental qui n'est pas encore approuvé pour la commercialisation dans aucun pays.

* Les dispositifs cardiaques représentent une part importante du chiffre d'affaires de Boston Scientific, grâce à des produits phares tels que les systèmes Farapulse et Watchman.

* L'accord donne également à Boston Scientific la possibilité d'acquérir certains actifs de MiRus liés aux valves mitrale et tricuspide moyennant un paiement supplémentaire.

* Boston Scientific a déclaré que cet investissement devrait avoir un impact négligeable sur son bénéfice par action ajusté en 2026.