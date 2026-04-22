Boston Scientific en hausse, les analystes voient la baisse des prévisions comme un recalibrage pour les investisseurs

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22 avril -

** Les actions du fabricant d'appareils médicaux Boston Scientific BSX.N augmentent de 9,6 % à 65,21 $, mettant fin à une série de pertes de deux jours

** L'action devrait connaître son plus grand bond en pourcentage depuis plus de 6 ans, si les gains se maintiennent

** L'entreprise abaisse ses prévisions annuelles de bénéfice par action à 3,34-3,41 dollars, contre 3,43-3,49 dollars

** Les analystes s'attendaient en moyenne à 3,45 $ - données compilées par LSEG

** BSX réduit ses prévisions de croissance organique du chiffre d'affaires annuel à 6,5 %-8 %, contre 10 %-11 %

** Les analystes de RBC Capital Markets qualifient ces réductions de largement anticipées et de « soulagement »

** « Cela pourrait/devrait, espérons-le, être le recalibrage souhaité par les investisseurs », déclare Robbie Marcus, analyste chez J.P. Morgan

** Le bénéfice par action ajusté de 80 cents au 1er trimestre a dépassé l'estimation de 79 cents - données de LSEG

** En incluant les mouvements de la séance, les actions BSX ont baissé de 31,8 % depuis le début de l'année