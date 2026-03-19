Boston Scientific chute après la publication d'un rapport indiquant que l'entreprise connaissait les risques liés aux piles des stimulateurs cardiaques depuis des années

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 mars - ** Les actions de Boston Scientific BSX.N ont baissé de 1,5 % à 70,22 $ dans les échanges de l'après-midi

** BSX savait depuis des années que les batteries de certains de ses stimulateurs cardiaques tombaient en panne de manière inattendue, des problèmes qui ont depuis été liés à au moins sept décès et plus de 800 blessures, rapporte le New York Times, citant des dossiers internes de l'entreprise et des documents d'inspection du gouvernement

** Le rapport indique que les tests effectués en usine avaient mis en évidence des taux de défaillance anormalement élevés des piles bien avant que la société ne procède à des rappels ** Boston Scientific n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 26,3 % depuis le début de l'année