Boston Scientific achète Nalu Medical pour 533 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant d'appareils médicaux Boston Scientific BSX.N a déclaré vendredi qu'il allait acheter la société privée Nalu Medical pour un paiement en espèces d'environ 533 millions de dollars, élargissant ainsi son portefeuille pour traiter la douleur chronique.