Boston Scientific achète Nalu Medical pour 533 millions de dollars
information fournie par Reuters 17/10/2025 à 13:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant d'appareils médicaux Boston Scientific BSX.N a déclaré vendredi qu'il allait acheter la société privée Nalu Medical pour un paiement en espèces d'environ 533 millions de dollars, élargissant ainsi son portefeuille pour traiter la douleur chronique.

BOSTON SCIENTIFI
99,260 USD NYSE +1,52%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

