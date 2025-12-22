 Aller au contenu principal
Boston Dynamics, filiale de Hyundai, présente ses nouveaux robots humanoïdes Atlas au CES
information fournie par Reuters 22/12/2025 à 08:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Hyundai Motor Group a déclaré lundi qu'il présenterait des stratégies visant à accélérer la commercialisation de la robotique d'intelligence artificielle lors du prochain Consumer Electronics Show, au cours duquel son unité Boston Dynamics présentera sa nouvelle génération de robots humanoïdes Atlas.

