Bosch: l'UE approuve la création d'une co-entreprise avec Mitsubishi Corp.
information fournie par Cercle Finance 13/08/2025 à 13:01
L'opération porte principalement sur la fourniture de services liés aux batteries pour véhicules électriques.
La Commission a conclu que l'opération notifiée ne poserait pas de problème de concurrence, compte tenu des activités négligeables de l'entreprise commune dans l'Espace économique européen et des positions de marché limitées des entreprises résultant de l'opération envisagée.
