Bornes de recharge: Powerdot lève 100 millions d'euros et vise 15.000 installations en Europe d'ici 2025

Le portugais Powerdot a annoncé jeudi la clôture d'une levée de fonds d'un montant de 100 millions d'euros afin d'installer 15.000 bornes de recharge pour voitures électriques en Europe d'ici 2025.

Présent depuis 2020 en France, Powerdot est l'opérateur du deuxième plus large réseau de points de charge de l'Hexagone derrière Tesla avec plus de 3.500 bornes, dont 1.500 ultra-rapides, réparties sur plus de 680 sites, indique un communiqué.

Cette levée de fonds a été réalisée auprès du fonds français Antin Infrastructure Partners et du fonds portugais Arié Group, les deux investisseurs historiques qui avaient déjà participé à la première levée de fonds de Powerdot d'un montant de 150 millions d'euros en mai 2022.

Powerdot, qui prend en charge l'investissement initial et la gestion des bornes, ainsi que la facturation, en échange d'un pourcentage des revenus des recharges, vise la rentabilité en 2024 sur le marché français.

Elle est déjà rentable sur le marché portugais, son marché d'origine.

En France, l'entreprise déploie plus de 50 nouvelles stations par mois sur les parkings de supermarchés, comme Cora ou Match, de restaurants, de centres commerciaux et d'hôtels, et revendique une présence dans 95% des départements métropolitains ainsi qu'en Corse.

"Nos investissements sur chaque site vont de 200.000 euros pour quatre bornes à 500.000 euros pour huit à douze bornes", explique à l'AFP le directeur général de Powerdot France, Matthieu Dischamps.

Il souligne le "cadre sociétal et législatif très favorable" de l'Hexagone, avec notamment l'opération de "leasing à 100 euros, l'obligation d’installer des bornes de recharge dans les parkings de plus de 20 places et le soutien financier et fiscal de l’Etat au verdissement des flottes".

Les opérateurs de réseau de bornes électriques tirent en effet profit de l'objectif de 400.000 bornes d'ici à 2030 fixé par Emmanuel Macron et de l'obligation de vendre des véhicules zéro émission (essentiellement électriques) en Europe à partir de 2035.

Dans ce contexte, Powerdot avait annoncé en mai 2023, à l'occasion du salon Choose France, un investissement de 140 millions d'euros dans l'Hexagone d'ici 2025 pour y installer 8.000 bornes et créer 66 emplois.

En Europe, l'entreprise a installé plus de 1.300 bornes au Portugal, 386 en Espagne avec 1.300 bornes supplémentaires en cours de déploiement, et 230 en Pologne avec aussi 1.200 bornes en cours de déploiement.