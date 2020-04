Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boris Johnson en convalescence, les Britanniques appelés à ne rien relâcher Reuters • 10/04/2020 à 11:17









* La date de sortie d'hôpital du Premier ministre est inconnue * La police est sur le qui-vive pour faire respecter le confinement par Michael Holden LONDRES, 10 avril (Reuters) - Le Premier ministre britannique Boris Johnson, sorti jeudi soir de l'unité de soins intensifs où il avait été placé après avoir contracté le coronavirus, doit désormais se reposer, a annoncé vendredi son père, exhortant les Britanniques à ne rien relâcher face à l'épidémie malgré l'arrivée du beau temps et Pâques. "Il doit se reposer", a déclaré Stanley Johnson au micro de la BBC, remerciant le peuple britannique pour ses messages de soutien et l'appelant à en tirer une leçon. "Si cela peut frapper le Premier ministre (...), cela veut dire que cela se rapproche.' Agé de 55 ans, le chef du gouvernement britannique a été testé positif le 26 mars au coronavirus avant d'être admis dimanche dernier dans la soirée à l'hôpital St-Thomas, dans le centre de Londres, où son état s'est rapidement dégradé, entraînant son placement dans une unité de soins intensifs lundi soir. Boris Johnson - l'un des plus hauts dirigeants du monde à avoir été hospitalisé après avoir contracté le coronavirus -, a chargé le temps de son hospitalisation son ministre des Affaires étrangères Dominic Raab d'assurer l'intérim à la tête du gouvernement. Et cette période de transition pourrait durer. Selon ses services, Boris Johnson n'est qu'au tout début de sa convalescence et aucune date n'a été donnée concernant sa potentielle sortie de l'hôpital. "Vous ne pouvez pas sortir et revenir directement à Downing Street pour reprendre les rênes sans période de réajustement", a souligné Stanley Johnson, toujours sur la BBC. L'annonce de sa sortie de l'unité de soins intensifs jeudi soir a été saluée en Grande-Bretagne comme à l'étranger, où le président américain Donald Trump a évoqué une "excellente nouvelle". La compagne de Boris Johnson a de son côté publié une photographie d'arc-en-ciel, en remerciement au personnel soignant, accompagné d'émoji d'applaudissements. "RESTER ELOIGNES" Avec 7.978 morts, le Royaume-Uni est le cinquième pays le plus endeuillé dans le monde par l'épidémie de coronavirus qui est apparu en décembre en Chine avant de se propager dans le reste du monde. Avec retard sur les autres pays européens, comme la France, l'Italie ou encore l'Espagne, le gouvernement a adopté le 23 mars des mesures de confinement qui se sont traduites par la fermeture de la majorité des magasins et des limitations de déplacement pour tenter de freiner la progression du virus. La question d'une prolongation du confinement était à l'ordre du jour jeudi d'une nouvelle union du comité Cobra, le comité gouvernemental d'urgence chargé de coordonner la crise, mais le gouvernement a fait savoir qu'il était trop tôt pour prendre une décision en vue de sa levée tant que le pic de l'épidémie n'a pas été franchi. A l'approche du week-end de Pâques de quatre jours, les forces de l'ordre étaient sur le qui-vive pour faire respecter les mesures de confinement et décourager ceux qui seraient tentés de sortir pour profiter du beau temps et voir leurs proches. "La meilleure façon de protéger ceux que nous aimons, c'est de rester éloignés lors de ces fêtes de Pâques", a insisté un porte-parole du gouvernement. (version française Marine Pennetier, édité par Henri-Pierre André)

