Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boris Johnson dans un état stable, selon son porte-parole Reuters • 07/04/2020 à 14:14









LONDRES, 7 avril (Reuters) - L'état de santé du Premier ministre britannique Boris Johnson, qui a été placé en soins intensifs après avoir contracté le coronavirus, est resté stable durant la nuit et il garde le moral, a déclaré mardi son porte-parole. "L'état du Premier ministre est resté stable entre hier et aujourd'hui et il reste de bonne humeur. Il reçoit un traitement à l'oxygène standard et respire sans aucune autre assistance. Il n'a pas eu besoin d'assistance respiratoire mécanique ni d'assistance respiratoire non-invasive", a-t-il déclaré à la presse. Après plus de dix jours de fièvre élevée et de toux persistantes, le dirigeant britannique a été hospitalisé dimanche soir. Il a été admis lundi soir en soins intensifs. (William James version française Jean-Philippe Lefief, édité par Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.