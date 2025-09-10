BorgWarner, Lear chute après que BofA a abaissé son niveau à "neutre"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 septembre - ** Les actions du fournisseur de pièces automobiles BorgWarner BWA.N en baisse de 1,5% à 43 dollars et Lear Corp LEA.N en baisse de 2,4% à 108 dollars, dans les échanges de pré-marché

** BofA Global Research abaisse la note des deux actions de "acheter" à "neutre"

** La société de recherche réduit l'objectif de prix de LEA à 123 $ contre 135 $, ce qui représente une hausse de 10,8 % par rapport à la dernière clôture des actions

** BofA indique que l'action de BWA a fait l'objet de plusieurs améliorations récemment et qu'elle se négocie maintenant près de sa fourchette d'évaluation typique, mais avec une croissance limitée attendue l'année prochaine, la poursuite de la hausse dépend d'un redressement financier qui pourrait ne pas se matérialiser avant 2027

** Bien que LEA se négocie en dessous de sa valeur historique, les défis actuels de l'industrie automobile et les faibles tendances de production limitent sa capacité à atteindre une croissance significative

** Depuis le début de l'année, BWA a augmenté de 37,4 % et LEA de 17,3 %