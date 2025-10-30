BorgWarner en hausse, le bénéfice du troisième trimestre dépassant les estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 octobre - ** Les actions de l'équipementier automobile BorgWarner BWA.N augmentent de plus de 3% à 44 dollars dans un marché matinal agité

** Le bénéfice du troisième trimestre est supérieur aux estimations de Wall Street, soutenu par une forte demande pour ses turbocompresseurs et ses groupes motopropulseurs

** BWA a également resserré ses prévisions de ventes annuelles entre 14,1 et 14,3 milliards de dollars, par rapport à l'estimation précédente de 14,0 à 14,4 milliards de dollars

** Le groupe annonce un bénéfice ajusté de 1,24 $/action pour le troisième trimestre, supérieur aux estimations de 1,16 $/action, selon les données compilées par LSEG

** Ventes nettes en hausse de 4,1 % à environ 3,59 milliards de dollars, à peu près en ligne avec les estimations

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions sont en hausse de 39,3 % depuis le début de l'année