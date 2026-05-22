Booz Allen Hamilton en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au quatrième trimestre

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22 mai - ** L'action de la société de services informatiques et de conseil Booz Allen Hamilton BAH.N progresse de 5,4 % à 80,50 $ en pré-ouverture ** La société affiche pour le quatrième trimestre un BPA ajusté de 1,78 $ , dépassant les estimations des analystes qui s'élevaient à 1,34 $ - données LSEG

** La société attribue cette performance à une exécution rigoureuse, à des investissements stratégiques et à une accélération de la demande dans l'ensemble de ses portefeuilles

** Le directeur général Horacio Rozanski déclare: “Nous abordons l'exercice 2027 avec un élan positif et sommes bien positionnés pour l'année à venir. Nous investissons dans des secteurs de croissance éprouvés et développons des technologies afin de créer de la valeur à long terme pour nos actionnaires”

** La société table sur un BPA ajusté de 6 à 6,35 dollars, supérieur aux estimations précédentes de 5,95 à 6,15 dollars

** À la clôture d'hier, l'action BAH affichait une baisse de 9,4 % depuis le début de l'année