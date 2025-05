Boostheat : un plan drastique de réduction des coûts

AOF - EN SAVOIR PLUS

Outre le recours à son contrat de financement, la société anticipe également sur son exercice 2025 le remboursement de créances de CIR au titre des exercices 2023 et 2025 pour un montant global de 0,5 million d'euro (dont 348 000 euros reçu en janvier 2025).

Pour son exercice 2025, la société estime son besoin de financement à 2,27 millions d'euros lui permettant de couvrir son budget de fonctionnement à 12 mois, l'apurement de ses différents passifs dans le cadre de la sauvegarde et des différents échéanciers négociés avec ses parties prenantes.

Boostheat a également signé un contrat de financement d'un montant nominal maximal de 5 millions d'euros sur une période maximale de 36 mois, par émission d'OCEANE-BSA, afin de poursuivre les travaux de valorisation de ses actifs technologiques et préparer son nouveau cycle de développement. Une première levée de 250 000 euros a été réalisée fin 2024 et 3 autres, pour un montant total de 450 000 euros, ont été réalisées depuis le début de l'année.

Ainsi, à fin 2024, l'actif total ressort à 1,1 million d'euros, principalement composé de créances fiscales. Le passif est composé de 17,8 millions d'euros de capitaux propres en grande partie compensés par 14,3 millions d'euros d'autres fonds propres constitués principalement de dettes protocolées dans le cadre du plan de sauvegarde et n'ayant pas vocation à être remboursées en numéraire.

Afin de ne plus supporter dans ses comptes le poids du passé, Boostheat a procédé à un important travail de nettoyage de son actif et de sécurisation de son passif.

(AOF) - Afin de disposer de la visibilité financière nécessaire à la mise en œuvre de sa stratégie de valorisation de son actif technologique (un brevet concernant le compresseur hybride thermique et volumétrique), Boostheat a mis en œuvre un plan drastique de réduction des coûts. La consommation de trésorerie liée à l'exploitation et aux investissements est ainsi passée de 375 000 euros par mois en moyenne en 2023 à 306 000 euros par mois en moyenne en 2024. L’objectif pour 2025 est de tendre vers environ 55 000 euros mensuel (hors variation du BFR).

