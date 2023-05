Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boostheat: regroupement d'actions prévu le 18 juillet information fournie par Cercle Finance • 30/05/2023 à 12:35









(CercleFinance.com) - Boostheat a annoncé hier soir que les opérations de regroupement de ses actions débuteraient le 19 juin pour s'achever le 17 juillet, le premier jour de cotation des nouvelles actions étant prévu le 18 juillet.



Pour mémoire, le spécialiste de l'efficacité énergétique a décidé de mettre en oeuvre un regroupement d'actions, de sorte que 1.000 actions anciennes seront échangées contre une action nouvelle.



Boostheat a également annoncé le lancement de Caliper, le premier démonstrateur de son logiciel 'IoT Edge' dédié à l'optimisation de l'efficacité énergétique des produits.



La société indique avoir développé cette solution pour répondre aux besoins des industriels en matière d'optimisation des performances, de réduction des coûts et de déploiement de produits plus efficace.





