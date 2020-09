BOOSTHEAT : MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2020

Vénissieux, le 30 septembre 2020

BOOSTHEAT (FR0011814938 / BOOST), acteur industriel français de l'efficacité énergétique qui conçoit, développe, produit et commercialise une nouvelle génération de chaudières plus écologiques et plus économiques, annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) son rapport financier semestriel au 30 juin 2020.

Ce document est tenu à disposition dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur et peut être consulté sur le site Internet de BOOSTHEAT, www.boostheat-group.com, rubrique COMMUNIQUÉS & PUBLICATIONS / Rapports.

A cette occasion, BOOSTHEAT annonce l'arrivée de Véronique Salis en remplacement d'Yves Chabanon au poste de CFO. Véronique a exercé dans le domaine des opérations financières et du conseil en gestion pendant 13 ans en tant que contrôleur financier dans les secteurs publics et privés et pendant 10 ans en tant qu'auditeur interne. Elle est spécialisée dans l'optimisation des processus financiers et dans la réalisation d'audits organisationnels. Elle a été impliquée dans la gestion de la performance d'activités opérationnelles et fonctionnelles au sein de grands groupes industriels multinationaux tels que Siemens, Carrier, bioMérieux et aussi EDF (Dalkia), PwC et April (CETIM).

Arrivée début septembre, Véronique a participé à la finalisation du rapoprt financier semestriel et a eu l'occasion d'être présentée lors de la présentation des résultats semestriels le 17 septembre 2020.

Retrouvez toute l'information de BOOSTHEAT sur

www.boostheat-group.com

À PROPOS DE BOOSTHEAT

Constituée en 2011, BOOSTHEAT conçoit, développe, produit et commercialise des solutions de chauffage technologiquement avancées, énergétiquement efficaces et durables. Équipées d'un compresseur thermique breveté, les chaudières nouvelle génération BOOSTHEAT ont un rendement allant jusqu'à 200% et divisent jusqu'à deux fois la consommation d'énergie. Plus écologiques et plus économiques, elles permettent à leurs utilisateurs de réduire immédiatement et significativement leur impact sur l'environnement.

La Société a pour mission d'accélérer la transition écologique au travers de ses produits, en les rendant économiquement accessibles au plus grand nombre. BOOSTHEAT a installé son siège social et son site industriel à Vénissieux, en région lyonnaise (bassin historique de l'industrie HVAC*). La Société est labellisée Entreprise Innovante (Bpifrance) et French Fab. BOOSTHEAT est cotée sur Euronext à Paris, Compartiment C (ISIN : FR0011814938).

* Heating, ventilation and air-conditioning, soit chauffage, ventilation et climatisation en français.

I CONTACTS



ACTUS finance & communication - Anne-Pauline PETUREAUX

Relations Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 72 / boostheat@actus.fr

ACTUS finance & communication - Serena BONI

Relations Presse

Tél. : 04 72 18 04 92 / sboni@actus.fr

BOOSTHEAT - Sabrina FERRÉ

Tél. : 09 82 99 16 13 / sabrina.ferre@boostheat.com