BOOSTHEAT : HOLDIGAZ RENOUVELLE SON SOUTIEN À BOOSTHEAT AVEC UN FINANCEMENT OBLIGATAIRE DE 3 M EUR

Vénissieux, le 28 janvier 2022

Le Conseil d'Administration de BOOSTHEAT, qui s'est réuni le mercredi 26 janvier 2022, a acté la mise en place d'un financement obligataire d'un montant de 3 M€ souscrit intégralement par la société HOLDIGAZ pour soutenir le plan de marche de BOOSTHEAT.

Ce financement de 3 M€ prendra la forme d'obligations avec option de remboursement en numéraire ou en actions au gré de la Société. Les obligations souscrites porteront intérêt à 1% sur la période et ont une échéance au 31 décembre 2024. Par ailleurs, le Conseil d'Administration a décidé d'aligner sur cette même date l'échéance des obligations émises en juillet 2021 qui avaient été souscrites par les actionnaires de référence [1] .

La Société disposera d'une option de rembourser par anticipation le principal et les intérêts des obligations soit en numéraire, soit, sous réserve de disposer des délégations de compétence requises, en actions de la Société par voie de compensation de créance, le prix des actions étant fixé à 1,1507 € correspondant à la moyenne pondérée par le cours de bourse de l'action de la Société au cours de 20 séances précédant la date de décision du Conseil d'Administration ayant décidé l'émission obligataire.

Au 31 décembre 2021, la trésorerie disponible s'élevait à 3,5 M€, au même niveau qu'au 30 juin 2021. Á cette date, la Société disposait également de 8 M€ disponibles sur sa ligne de financement en fonds propres [2] . Avec ce nouveau financement, BOOSTHEAT estime disposer des moyens financiers nécessaires pour couvrir l'ensemble de ses besoins sur l'année 2022.

« Après 6 mois de déroulement d'une feuille de route structurante et ambitieuse, et l'obtention de très bons résultats de fiabilité et de performance en laboratoire et sur le terrain, ce financement est une marque d'encouragement et de confiance de la part de notre actionnaire historique » commente Éric LAMBERT, Directeur Général de BOOSTHEAT.

À PROPOS DE BOOSTHEAT

Constituée en 2011, BOOSTHEAT est un acteur de la filière de l'efficacité énergétique. La Société a pour mission d'accélérer la transition énergétique grâce à l'intégration de sa technologie dans des applications fortement consommatrices d'énergie. BOOSTHEAT a conçu et développé un compresseur thermique protégé par 7 familles de brevets qui réduisent significativement la consommation d'énergie pour favoriser une utilisation raisonnable et pertinente des ressources.

Le siège social, le centre de recherche et l'usine de fabrication de BOOSTHEAT se trouvent à Vénissieux, près de Lyon (une zone industrielle historiquement spécialisée dans le CVC*). L'entreprise est certifiée Entreprise Innovante (BpiFrance) et French Fab. BOOSTHEAT est cotée sur Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0011814938). * Chauffage, ventilation et climatisation

À PROPOS DE HOLDIGAZ

HOLDIGAZ est une société holding suisse, majoritairement en mains privées, active dans l'énergie et les techniques du bâtiment en Suisse; le groupe détient intégralement 19 sociétés suisses, dans l'énergie du gaz naturel et les techniques qui lui sont proches, dans les énergies renouvelables (production de biogaz, dans le solaire thermique et photovoltaïque, chauffage urbain), ainsi que dans les techniques du bâtiment (chauffage, climatisation et ventilation, installations sanitaires, couplage chaleur force), pour les principales d'entre elles. La société veveysane détient de nombreuses participations directes et indirectes, dans le transport de gaz à haute pression, dans la recherche profonde de gaz naturel, ainsi que dans FLUXSWISS, au travers de la société SWISS GAS INVEST, détenue majoritairement par HOLDIGAZ.

HOLDIGAZ est un partenaire de référence dans la distribution de gaz naturel, la production de biogaz, la mobilité au gaz naturel, la production de chaleur renouvelable, la réalisation d'infrastructures dans le bâtiment, la distribution et la vente régionale et nationale (NOVOGAZ SA), à ce titre son partenariat avec BOOSTHEAT se justifie pleinement.

[1] Cf communiqué du 19 juillet 2021. Ce report sera soumis à l'approbation par l'Assemblée Générale des obligataires.

[2] Cf communiqué du 21 mai 2021

