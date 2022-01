BOOSTHEAT : ENGIE ACCOMPAGNE BOOSTHEAT DANS L'ANALYSE DE LA PERFORMANCE DE SES SOLUTIONS SUR LE TERRAIN LES PREMIERS RÉSULTATS CONFIRMENT LES AVANCÉES DE FIABILITÉ ET DE PERFORMANCE DÉJÁ CONSTATÉES EN LABORATOIRE

Vénissieux, le 24 janvier 2022

BOOSTHEAT (FR0011814938 / ALBOO), acteur industriel français de l'efficacité énergétique annonce avoir mis en place 10 sites démonstrateurs des performances réelles de ses produits en chauffage résidentiel individuel répartis en France, en Allemagne et en Suisse. Les premières mesures de performance du site suivi par ENGIE Lab Crigen confirment les progrès réalisés et les résultats obtenus en laboratoire au CETIAT en novembre 2021.

Dans le cadre du recentrage de l'entreprise sur son compresseur thermique et ses applications dans le chauffage individuel et la fourniture d'Eau Chaude Sanitaire (ECS) pour l'habitat collectif, BOOSTHEAT déploie son plan de mesure de la performance en conditions réelles.

Á ce jour, 10 sites « démonstrateurs » en chauffage individuel ont été équipés en novembre 2021 avec les derniers produits de l'entreprise, à jour de l'ensemble des actions d'amélioration de fiabilité développées l'année dernière.

Pour en mesurer la performance terrain et pour identifier de nouvelles pistes de progrès, ces pompes à chaleur thermiques sont toutes équipées d'un kit d'instrumentation destiné à fournir, à chaque instant, l'ensemble des paramètres permettant d'analyser finement le comportement du système de chauffage.

BOOSTHEAT veille systématiquement à faire valider ses performances par des experts indépendants de la filière.

Ainsi, ENGIE Lab CRIGEN (Centre de Recherche et d'Innovation Gaz et Énergies Nouvelles), avec lequel BOOSTHEAT collabore depuis 2015, effectue le suivi indépendant de la performance d'un de ses démonstrateurs terrain. Ce démonstrateur est installé dans une maison résidentielle équipée de radiateurs moyenne température, représentative du marché de la rénovation ciblé historiquement par BOOSTHEAT, située à Villeurbanne (69).

Les premiers résultats relevés par ENGIE Lab Crigen sont encourageants et confirment les avancées de fiabilité et de performance de BOOSTHEAT.

Dans son rapport intermédiaire sur la performance de l'installation, ENGIE Lab CRIGEN indique : « …un nouveau logiciel de régulation a été installé le 25/10. Depuis, on note une grande stabilité de la performance. Sur la période du 1/12/21 au 11/01/22, le rendement GUE* est compris entre 126 et 137 % pour une moyenne de 131 % … ».

Éric Lambert, Directeur Général de BOOSTHEAT , déclare :

« Nous l'avions annoncé dès septembre 2021, au-delà des mesures normées en laboratoire indépendant, BOOSTHEAT s'attache à tester et montrer l'efficacité de ses solutions en conditions réelles chez le client. ENGIE nous accompagne et apporte son expertise sur une des 10 installations que nous avons mises en place et instrumentées cet hiver. Cette démarche nous permettra de qualifier le comportement fiabilité et performance de nos solutions en vraie vie et d'en démontrer le réel potentiel de marché. »

__________________________

* GUE : Gaz Utilization Efficiency, rapport entre l'énergie thermique utile et l'énergie gaz utilisée.

À PROPOS DE BOOSTHEAT

Constituée en 2011, BOOSTHEAT est un acteur de la filière de l'efficacité énergétique. La Société a pour mission d'accélérer la transition énergétique grâce à l'intégration de sa technologie dans des applications fortement consommatrices d'énergie. BOOSTHEAT a conçu et développé un compresseur thermique protégé par 7 familles de brevets qui réduisent significativement la consommation d'énergie pour favoriser une utilisation raisonnable et pertinente des ressources.

Le siège social, le centre de recherche et l'usine de fabrication de BOOSTHEAT se trouvent à Vénissieux, près de Lyon (une zone industrielle historiquement spécialisée dans le CVC*). L'entreprise est certifiée Entreprise Innovante (BpiFrance) et French Fab. BOOSTHEAT est cotée sur Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0011814938). * Chauffage, ventilation et climatisation

Pour plus d'informations sur BOOSTHEAT, rendez-vous sur le site www.boostheat-group.com

