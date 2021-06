BOOSTHEAT : COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 10 JUIN 2021

Vénissieux, le 11 juin 2021



L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires s'est réunie jeudi 10 juin 2021 à 14 heures, à huis clos compte tenu du contexte de pandémie du COVID-19, sous la présidence de Monsieur Luc Reginster, Président du conseil d'administration.

Le quorum a été atteint. Toutes les résolutions soumises à l'Assemblée Générale ont été adoptées, à l'exception de la résolution 17(Décision à prendre dans le cadre des dispositions de l'article L. 225-248 du Code de commerce) et la résolution 29 (Délégation à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés adhérant au plan d'épargne entreprise) qui ont été rejetées.

L'Assemblée Générale a notamment adopté les résolutions relatives à l'approbation des comptes et à l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020. La 15ème résolution relative au projet de transfert de la cotation des titres de la Société d'Euronext Paris vers Euronext Growth a été également approuvée.

Enfin, l'Assemblée Générale a adopté la 31eme résolution relative à la délégation de compétence à consentir au conseil d'administration pour émettre des bons d'émission d'obligations remboursables en actions (les « BEORA ») avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une personne dénommée. Cette résolution s'inscrit dans le cadre de la mise en place de la ligne de financement en fonds propres avec la société IRIS pour un montant total d'environ 10 M€.

A la suite de la tenue de l'Assemblée Générale, le Conseil d'Administration s'est réuni et a lancé la mise en œuvre de la ligne de financement en fonds propres.

Les résultats des votes peuvent être consultés à la rubrique dédiée à l'assemblée générale sur le site Internet de la Société : www.boostheat-group.com.

* * *

Retrouvez toute l'information de BOOSTHEAT sur

www.boostheat-group.com

À PROPOS DE BOOSTHEAT

Constituée en 2011, BOOSTHEAT conçoit, développe, produit et commercialise des solutions de chauffage technologiquement avancées, énergétiquement efficaces et durables. Équipées d'un compresseur thermique breveté, les chaudières nouvelle génération BOOSTHEAT ont un rendement allant jusqu'à 200% et divisent jusqu'à deux fois la consommation d'énergie. Plus écologiques et plus économiques, elles permettent à leurs utilisateurs de réduire immédiatement et significativement leur impact sur l'environnement.

La Société a pour mission d'accélérer la transition écologique au travers de ses produits, en les rendant économiquement accessibles au plus grand nombre. BOOSTHEAT a installé son siège social et son site industriel à Vénissieux, en région lyonnaise (bassin historique de l'industrie HVAC*). La Société est labellisée Entreprise Innovante (Bpifrance) et French Fab. BOOSTHEAT est cotée sur Euronext à Paris, Compartiment C (ISIN : FR0011814938).

* Heating, ventilation and air-conditioning, soit chauffage, ventilation et climatisation en français.





I CONTACTS



ACTUS finance & communication - Anne-Pauline PETUREAUX

Relations Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 72 / boostheat@actus.fr

ACTUS finance & communication - Serena BONI

Relations Presse

Tél. : 04 72 18 04 92 / sboni@actus.fr

BOOSTHEAT - Sabrina FERRÉ

Tél. : 09 82 99 16 13 / sabrina.ferre@boostheat.com

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER".

- SECURITY MASTER Key : mWdwk5RolZnFymxyYZ5obZKYl2pklWDKbJbKmWhuZszFa2ppmGqUa5ScZm9qm2to

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/69662-cp_boostheat_compte-rendu-ag_v11062021.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com