BOOSTHEAT : Communiqué de mise à disposition du rapport financier semestriel

Vénissieux, le 13 octobre 2022

BOOSTHEAT (FR0011814938 / ALBOO), acteur industriel français de l'efficacité énergétique, annonce que les états financiers au 30 juin 2022 ont été examinés et arrêtés par le Conseil d'administration en date du 13 octobre 2022.

Les informations relatives aux comptes et à la situation bilancielle de la Société sont disponibles à la section III du rapport financier semestriel. Dans le contexte actuel de procédure de sauvegarde, telle qu'annoncée dans son communiqué de presse du 4 octobre 2022, la société attire l'attention des actionnaires sur les sections relatives aux évènements importants survenus depuis la fin du premier semestre, ainsi qu'aux évolutions prévisibles de la situation de la Société et aux perspectives d'avenir, figurant respectivement aux sections II.2 et II.3 du rapport financier semestriel.

Le rapport financier semestriel, incluant les comptes sociaux au 30 juin 2022 et leurs annexes, est disponible dans la rubrique Communiqués & Publications, section « Rapports », du site internet de la société :

https://www.boostheat-group.com/fr/communiques-publications/rapports

R etrouvez toute l'information de BOOSTHEAT sur

https://www.boostheat-group.com/fr/

À PROPOS DE BOOSTHEAT

Constituée en 2011, BOOSTHEAT est un acteur de la filière de l'efficacité énergétique. La Société a pour mission d'accélérer la transition écologique grâce à l'intégration de sa technologie dans des applications fortement consommatrices d'énergie. BOOSTHEAT a conçu et développé un compresseur thermique protégé par 7 familles de brevets permettant d'optimiser significativement la consommation d'énergie pour tendre vers une utilisation raisonnable et pertinente des ressources.

BOOSTHEAT a installé son siège social, son centre de recherche et son site industriel à Vénissieux, en région lyonnaise (bassin historique de l'industrie HVAC*). La Société est labellisée Entreprise Innovante (Bpifrance) et French Fab. BOOSTHEAT est cotée sur Euronext Growth à Paris, (ISIN : FR0011814938).

* Heating, ventilation and air-conditioning, soit chauffage, ventilation et climatisation en français.

I CONTACTS

ACTUS finance & communication – Anne-Pauline PETUREAUX

Relations Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 72 / boostheat@actus.fr

ACTUS finance & communication – Serena BONI

Relations Presse

Tél. : 04 72 18 04 92 / sboni@actus.fr

Information réglementée :

Communiqués de mise à disposition de documents :

- Modalités de mise à disposition des rapports financiers et d'audit semestriels/examens réduits Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/76727-cp_boostheat_mad-rfs2022_clean.pdf

