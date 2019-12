BOOSTHEAT : BOOSTHEAT FRANCHIT LE SEUIL DES 200 BOOSTHEAT.20 COMMANDÉES EN AVANCE SUR SON PREMIER OBJECTIF

Vénissieux, le 3 décembre 2019



BOOSTHEAT (FR0011814938 / BOOST), acteur industriel français de l'efficacité énergétique qui conçoit, développe, produit et commercialise une nouvelle génération de chaudières plus écologiques et plus économiques, annonce avoir franchi le cap des 200 commandes de BOOSTHEAT.20 prévu pour la fin de l'année et remplit ainsi en avance le premier objectif qu'il s'était fixé lors de son introduction en bourse.

Quelques semaines à peine après son introduction en bourse, le Groupe franchit avec succès sa première étape avec l'atteinte d'un premier seuil clé de 200 commandes de BOOSTHEAT.20[1]. Ces commandes se décomposent de la façon suivante :

La France représente 60% du total des commandes. Sur un total de 121 commandes, les particuliers en représentent 74% (90 commandes) et le solde est composé de 31 B2B (majoritairement petit collectif et tertiaire). Le Groupe rappelle qu'en France, les premières installations de chaudières BOOSTHEAT.20 ont démarré fin septembre. BOOSTHEAT s'appuie sur des installateurs internes mais aussi sur un réseau de partenaires (Gaz de Bordeaux, le groupe ISERBA, UNERGIES notamment) qui lui permet de couvrir une partie significative du territoire national.

La Suisse représente 25% du total des commandes. Pour rappel, le Groupe a signé un partenariat exclusif de commercialisation avec son actionnaire historique, HOLDIGAZ, acteur majeur gazier en Suisse. HOLDIGAZ, via sa filiale NOVOGAZ, a pris en charge la commercialisation exclusive des chaudières BOOSTHEAT.20 pour la Suisse avec une première commande de 50 BOOSTHEAT.20 en 2019. HOLDIGAZ a également exprimé des intentions de commandes pour 250 unités en 2020, 500 unités en 2021 et 750 unités en 2022.

Enfin, l'Allemagne représente 15% du total des commandes, avec un total de 29 commandes enregistrées à date, dont 25 B2B. Avec une filiale de commercialisation ouverte au second semestre 2018, cette zone géographique démontre l'étendue de son potentiel. Le marché des pompes à chaleur connaît une dynamique très forte en Allemagne et la certification récente de la BOOSTHEAT.20 au BAFA[3], ouvrant droit à une aide de 6 750 € pour les particuliers qui optent pour une BOOSTHEAT.20, va être un accélérateur de prises de commandes. En novembre 2018, la BOOSTHEAT.20 avait déjà été élue Produit innovant gaz de 2018 lors du prix ERDGAS, à Berlin en Allemagne.

BOOSTHEAT adresse en priorité les marchés de la rénovation de la maison individuelle ainsi que du petit collectif et du tertiaire (surfaces commerciales, immeubles de bureaux), prioritairement en France, Allemagne et Suisse. Au total, le marché cible de BOOSTHEAT représente 232 400 chaudières par an à remplacer, soit un marché global estimé à 3,3 Mds€ par an[4].

I BOOSTHEAT, EN PHASE AVEC SON PLAN DE MARCHE

Le Groupe est en phase avec le plan de marche qu'il s'est fixé lors de son introduction en bourse et rappelle que dans les trois ans à compter de la date du Document d'enregistrement, son objectif est d'atteindre environ 4 500 BOOSTHEAT.20 commandées par an.

Prochain rendez-vous : Point sur l'activité 2019, le mardi 7 janvier 2020

Retrouvez toute l'information de BOOSTHEAT sur

www.boostheat-bourse.com

À PROPOS DE BOOSTHEAT

Constituée en 2011, BOOSTHEAT conçoit, développe, produit et commercialise des solutions de chauffage technologiquement avancées, énergétiquement efficaces et durables. Équipées d'un compresseur thermique breveté, les chaudières nouvelle génération BOOSTHEAT ont un rendement allant jusqu'à 200% et divisent jusqu'à deux fois la consommation d'énergie. Plus écologiques et plus économiques, elles permettent à leurs utilisateurs de réduire immédiatement et significativement leur impact sur l'environnement. BOOSTHEAT a installé son siège social et son site industriel à Vénissieux, en région lyonnaise (bassin historique de l'industrie HVAC*). La Société est labellisée Entreprise Innovante (Bpifrance) et French Fab. BOOSTHEAT est cotée sur Euronext à Paris, Compartiment C (ISIN : FR0011814938).

* Heating, ventilation and air-conditioning, soit chauffage, ventilation et climatisation en français.







[1] La majeure partie générera du chiffre d'affaires sur les premiers mois de 2020, une fois les chaudières installées.

[2] Ventes faites à des installateurs pour être revendues à leurs clients.

[3] Cf. communiqué du 17 octobre 2019.

[4] Sur la base du prix de la BOOSTHEAT.20 hors taxes de 14 300 € (hors accessoires et installation). Estimation Société sur la base de l'étude BSRIA - chaudières domestiques - France & Allemagne 2018.