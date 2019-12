BOOSTHEAT : BOOSTHEAT FRANCE ET UNERGIES S'ASSOCIENT POUR PORTER À L'ÉCHELLE NATIONALE UNE OFFRE BOOSTHEAT.20 AUPRÈS DES COLLECTIVITÉS LOCALES ET DES PROFESSIONS LIBÉRALES

Vénissieux, le 17 décembre 2019



BOOSTHEAT, acteur industriel français de l'efficacité énergétique qui conçoit, développe, produit et commercialise une nouvelle génération de chaudières plus écologiques et plus économiques, et UNERGIES, groupement de 10 partenaires sur le territoire national spécialisé dans l'installation, la maintenance, les travaux en génie climatique et les métiers associés, annoncent la signature d'un partenariat national sur le déploiement d'une offre à destination des collectivités territoriales et des professions libérales.

Ayant déjà collaboré sur des projets communs auprès de collectivités locales en 2019, BOOSTHEAT France et UNERGIES souhaitent amplifier leur collaboration en 2020 dans le cadre d'un partenariat s'articulant autour de trois axes principaux :

la formation des services commerciaux et techniques des équipes membres d'UNERGIES aux spécificités de la BOOSTHEAT.20 . Ces formations seront délivrées par la BOOSTHEAT Academy au sein du site de production de BOOSTHEAT et du centre technique ;

. Ces formations seront délivrées par la BOOSTHEAT Academy au sein du site de production de BOOSTHEAT et du centre technique ; la commercialisation d'une offre spécifique co-construite, adressant particulièrement les collectivités locales propriétaires de bâtiments publics de petite taille (équivalente à une maison individuelle), comme des écoles, des mairies, des crèches, des salles associatives, etc. Les partenaires pourront mettre en commun leurs forces commerciales pour déployer cette offre combinant efficacité énergétique et production d'énergie renouvelable aux bénéfices des territoires. UNERGIES et BOOSTHEAT France ont ainsi inscrit dans leur partenariat la réalisation de 50 projets en 2020.

l'exploitation, incluant la maintenance et le SAV : UNERGIES et BOOSTHEAT France proposeront un service optimal pour le client en associant le savoir-faire d'exploitant d'UNERGIES avec la technologie de supervision des BOOSTHEAT.20, permettant à terme une maintenance prédictive du parc installé et exploité par UNERGIES.

« Après la réalisation de belles références dans le domaine des bâtiments publics avec la Ville de Vénissieux ou la FDE62 cette année, BOOSTHEAT France est très heureux de la contractualisation de ce partenariat qui vise à amplifier sa dynamique opérationnelle sur ce marché en s'appuyant sur un acteur national expert dans l'installation et l'exploitation de solutions énergétiques dans les bâtiments tertiaires », témoigne Philippe Dujardin, Directeur de BOOSTHEAT France. « C'est aussi un partenariat entre des PME françaises, BOOSTHEAT et les 10 membres du groupement UNERGIES, qui savent apporter des réponses agiles au plus près des besoins des clients », conclut-il.

« La signature d'un partenariat avec BOOSTHEAT France et sa technologie de chaudière la moins énergivore au monde est en cohérence avec l'ADN de notre groupement qui positionne UNERGIES et les PME qui la composent comme des « vendeurs » d'économie d'énergie », précise Hervé Evrard, Président d'UNERGIES. « Le volet EXPLOITATION MAINTENANCE, cœur de métier d'UNERGIES, donne également au partenariat toute sa dimension et permet à nos PME d'assurer le suivi et la maintenance d'équipements résolument innovants et performants. En s'associant à UNERGIES, BOOSTHEAT France reconnaît la qualité de service et l'adaptabilité constantes de nos sociétés indépendantes, clairement implantées sur leurs territoires ».



À PROPOS DE BOOSTHEAT

Constituée en 2011, BOOSTHEAT conçoit, développe, produit et commercialise des solutions de chauffage technologiquement avancées, énergétiquement efficaces et durables. Équipées d'un compresseur thermique breveté, les chaudières nouvelle génération BOOSTHEAT ont un rendement allant jusqu'à 200% et divisent jusqu'à deux fois la consommation d'énergie. Plus écologiques et plus économiques, elles permettent à leurs utilisateurs de réduire immédiatement et significativement leur impact sur l'environnement. BOOSTHEAT a installé son siège social et son site industriel à Vénissieux, en région lyonnaise (bassin historique de l'industrie HVAC*). La Société est labellisée Entreprise Innovante (Bpifrance) et French Fab. BOOSTHEAT est cotée sur Euronext à Paris, Compartiment C (ISIN: FR0011814938).

* Heating, ventilation and air-conditioning, soit chauffage, ventilation et climatisation en français.

PROPOS D'UNERGIES

Créée en 2013, UNERGIES est un nouvel acteur national et de proximité qui intervient dans la maintenance, l'exploitation et les travaux en génie climatique. UNERGIES offre à ses clients la puissance d'un groupement tout en favorisant la réactivité et la proximité des PME sur leurs territoires. UNERGIES est ainsi en mesure de proposer à ses clients la force de l'organisation d'une structure indépendante avec un point d'entrée clair et garant d'une qualité homogène. UNERGIES s'appuie sur ses actionnaires/partenaires en région. Chacun a dédié à UNERGIES un responsable opérationnel expérimenté et une équipe de techniciens en nombre important.

Le groupement UNERGIES représente en 2019 près de 500 salariés pour un chiffre d'affaires cumulé de plus de 120 M d'euros

Le siège d'UNERGIES est basé à DARDILLY (69) au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes.



