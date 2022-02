BOOSTHEAT : BOOSTHEAT ET LE CETIAT SIGNENT UN CONTRAT DE COLLABORATION ANNUEL - LA PERFORMANCE DE SA POMPE Á CHALEUR THERMIQUE EN PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS) EST CONFIRMÉE

Vénissieux, le 15 février 2022

BOOSTHEAT (FR0011814938 / ALBOO), acteur industriel français de l'efficacité énergétique, et le CETIAT (CEntre Technique des Industries Aérauliques et Thermiques) annoncent avoir signé un contrat de collaboration d'un an renouvelable dans le but d'accompagner la mise au point de la Pompe à Chaleur Thermique (PAC) BOOSTHEAT dans différentes applications. Une deuxième campagne de mesure s'est terminée mi-janvier et confirme les pistes techniques poursuivies par BOOSTHEAT ainsi que l'efficacité de sa PAC dans les applications d'eau chaude sanitaire (ECS).

Le contrat de collaboration signé avec le CETIAT illustre parfaitement l'engagement pris par BOOSTHEAT d'une part de s'entourer de partenaires experts de son écosystème et d'autre part de mettre en place un processus régulier de validation de la performance de sa pompe à chaleur par un laboratoire indépendant.

En effet, non seulement BOOSTHEAT bénéficiera de campagnes régulières de mesures de la performance de sa pompe à chaleur par un laboratoire indépendant et reconnu, mais l'expertise du CETIAT contribuera aussi à l'interprétation des performances des produits testés pour en accélérer la mise au point. Enfin, le CETIAT accompagnera BOOSTHEAT dans la définition, le dimensionnement et l'amélioration de ses laboratoires d'essais internes, à Vénissieux (Rhône).

Ce contrat officialise une démarche entamée depuis quelques mois qui a déjà donné lieu à deux campagnes de mesures de la performance de la pompe à chaleur thermique de BOOSTHEAT. Lors de la seconde campagne d'essais au CETIAT, BOOSTHEAT a présenté une version de sa pompe à chaleur adaptée spécifiquement à la production d'eau chaude à haute température (≥ 65°C) pour les logements collectifs ou tertiaires. Les premiers essais démontrent un rendement GUE de 148% pour les conditions A7W15-65 et de 171% pour A25W15-65, confortant l'intérêt certain de la compression thermique pour de telles applications.

Depuis, la Société a entamé des discussions avec plusieurs sociétés d'exploitation de premier rang pour valider ces niveaux de performance en conditions réelles.

Éric LAMBERT, Directeur Général de BOOSTHEAT, déclare :

« Je suis particulièrement satisfait de poser aujourd'hui les bases de cette collaboration, au cœur de la mesure de la performance de nos produits, en région lyonnaise, avec le CETIAT dont l'expertise est internationalement reconnue. Notre feuille de route avance conformément à la planification… Non seulement BOOSTHEAT franchit aujourd'hui une étape essentielle dans sa structuration d'entreprise « élargie » mais les dernières mesures de performance confortent le bien-fondé de notre démarche d'exploration de nouvelles applications ciblées pour notre pompe à chaleur. »

Bernard BRANDON, Directeur Général du CETIAT, déclare :

« Cette collaboration s'inscrit pleinement dans notre mission d'accompagnement de nos industriels, pour permettre à la filière française du génie climatique de fiabiliser et d'accélérer le développement et la mise sur le marché de solutions innovantes. »

À PROPOS DE BOOSTHEAT

Constituée en 2011, BOOSTHEAT est un acteur de la filière de l'efficacité énergétique. La Société a pour mission d'accélérer la transition énergétique grâce à l'intégration de sa technologie dans des applications fortement consommatrices d'énergie. BOOSTHEAT a conçu et développé un compresseur thermique protégé par 7 familles de brevets qui réduisent significativement la consommation d'énergie pour favoriser une utilisation raisonnable et pertinente des ressources.

Le siège social, le centre de recherche et l'usine de fabrication de BOOSTHEAT se trouvent à Vénissieux, près de Lyon (une zone industrielle historiquement spécialisée dans le CVC*). L'entreprise est certifiée Entreprise Innovante (BpiFrance) et French Fab. BOOSTHEAT est cotée sur Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0011814938). * Chauffage, ventilation et climatisation

À PROPOS DU CETIAT

Créé en 1960, le CETIAT accompagne l'innovation industrielle de la conception jusqu'au développement des procédés et produits. Doté d'une véritable mission d'intérêt général, le CETIAT est un organisme d'études, d'essais, d'étalonnages et de formation, qui joue aujourd'hui un rôle capital pour renforcer la compétitivité du secteur industriel français. Il a développé, au cours des années, des outils de pointe pour les essais, des diagnostics pertinents, des mesures fiables, des expertises innovantes, pour déterminer avec précision, les performances aérauliques, thermiques et acoustiques des matériels ou installations. Le CETIAT est par ailleurs certifié selon la norme ISO 9001 : 2015 pour l'ensemble de ses prestations.

