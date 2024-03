BOOSTHEAT : BOOSTHEAT ET ENERTIME S'ASSOCIENT DANS LE DÉVELOPPEMENT D'UN COMPRESSEUR HYDROGÈNE DE NOUVELLE GÉNÉRATION

Vénissieux et Courbevoie, le 7 mars 2024

BOOSTHEAT (FR001400IAM7 / ALBOO), acteur industriel et logiciel français de l'efficacité énergétique, et ENERTIME (FR0011915339 - ALENE), société française des « CleanTech » au service de l'efficacité énergétique industrielle et de la production d'énergie géothermique et biomasse, annoncent la signature d'un accord en vue d'une collaboration stratégique ambitieuse dans le domaine de la compression d'hydrogène.

I VALORISATION DE LA COMPLÉMENTARITÉ ENTRE DEUX ACTEURS INDUSTRIELS INNOVANTS

BOOSTHEAT est un acteur reconnu de la filière de l'efficacité énergétique, proposant des solutions matérielles et logicielles technologiquement avancées qui s'appuient, en particulier, sur des technologies de compression au sein de son département « Solutions de Compression Thermique (TCS) ». BOOSTHEAT combine un savoir-faire propre de compression et des capacités de bureau d'étude système.

ENERTIME est une PME industrielle visionnaire, devenue en quinze ans un acteur majeur de la filière française de l'efficacité énergétique et de la géothermie profonde avec des solutions de fortes puissances s'appuyant sur une technologie de turbomachines propriétaires et en particulier de compresseurs centrifuges adaptés à la compression à fort débit et haute température.

C'est dans ce contexte que BOOSTHEAT et ENERTIME ont décidé de collaborer pour accélérer le développement d'un compresseur innovant à fluide ionique, destiné à répondre aux besoins spécifiques du marché du stockage décentralisé d'hydrogène et des stations de ravitaillement en hydrogène pour la mobilité décarbonée. Ce développement sera nourri par le savoir-faire de BOOSTHEAT dans le domaine de la compression à piston dans des conditions de fonctionnement extrêmes et par les travaux réalisés par ENERTIME depuis 2022 autour du développement d'un compresseur d'hydrogène à piston liquide, en partenariat avec un professeur de l'Université Technologique de Compiègne (UTC) (Projet HYRECO : voir communiqué du 29 Novembre 2021 ).

La prochaine phase de développement consiste dans la réalisation d'un pilote industriel. Celle-ci nécessitera des compétences spécifiques en compression qui seront mises en œuvre par BOOSTHEAT, permettant à ENERTIME de se concentrer sur l'exécution de ses 8 projets de machines thermodynamiques ORC, Pompes à Chaleur, et machines de détente et compression pour le stockage d'électricité et la concrétisation d'autres perspectives importantes dans ces domaines pour 2024.

En fonction des résultats obtenus par BOOSTHEAT lors de cette prochaine phase, les partenaires envisagent d'ores et déjà la création d'une coentreprise pour la commercialisation de cette toute nouvelle génération de compresseur d'hydrogène.

Les partenaires prévoient d'initier, en parallèle du développement du pilote, des actions de développement commercial, que ce soit auprès de potentiels partenariats technologiques ou industriels ou de clients finaux.

I UN MARCHÉ MULTIPLIÉ PAR 10 EN 7 ANS PORTÉ PAR LE DÉPLOIEMENT DES STATIONS DE RAVITAILLEMENT EN HYDROGÈNE

L'objectif commun des partenaires est de s'établir sur le marché comme un nouvel acteur industriel des compresseurs à fluide ionique. L'application principale vise la compression de l'hydrogène, notamment au sein des stations de ravitaillement en hydrogène.

L'Union européenne, dans le cadre de son règlement AFIR (Alternative Fuels Infrastructure Regulation) vise à soutenir le déploiement d'infrastructures de carburants alternatifs, notamment l'hydrogène. L'ambition de l'AFIR est d'atteindre au moins 1 000 stations hydrogène sur le réseau routier transeuropéen (RTE-T) et dans les zones urbaines importantes d'ici 2030, contre environ 200 en 2023.

Porté par cette très forte croissance du parc, le marché européen des compresseurs hydrogène devrait suivre celui du stockage adossé aux stations hydrogène, prévu d'être multiplié par 10 pour passer de 0,1 milliard d'euros en 2022 à 1,2 milliard d'euros en 2030, au niveau mondial selon une étude publiée en décembre 2023 par la société de conseil Roland Berger [1] .

I LA COMPRESSION AU CŒUR DE LA PERFORMANCE ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

Le déploiement des stations hydrogène est un défi majeur dont un des leviers importants réside dans la capacité des industriels à proposer des stations plus performantes, plus robustes et moins chères. Au cœur de ces stations, le compresseur doit relever les mêmes défis.

Les principaux défis techniques à relever face à ces enjeux sont les suivants :

Sélectionner les matériaux les plus adaptés, résistant à la corrosion pour éviter les fuites et les accidents.

pour éviter les fuites et les accidents. Développer des technologies de compression plus efficaces pour réduire les coûts de compression et distribution d'hydrogène.

pour réduire les coûts de compression et distribution d'hydrogène. Développer des technologies de compression plus fiables pour limiter les interruptions de ravitaillement en hydrogène et en réduire le coût de maintenance.

pour limiter les interruptions de ravitaillement en hydrogène et en réduire le coût de maintenance. Réduire le coût des compresseurs hydrogène pour en accélérer leur adoption.

BOOSTHEAT et ENERTIME prévoient de communiquer régulièrement sur les principales avancées de cet ambitieux programme.

* * *

À PROPOS DE BOOSTHEAT

Constituée en 2011, BOOSTHEAT est un acteur de la filière de l'efficacité énergétique. La Société a pour mission d'accélérer la transition écologique grâce à l'intégration de sa technologie dans des applications fortement consommatrices d'énergie. BOOSTHEAT a conçu et développé un compresseur thermique protégé par 7 familles de brevets permettant d'optimiser significativement la consommation d'énergie pour tendre vers une utilisation raisonnable et pertinente des ressources.

BOOSTHEAT est cotée sur Euronext Growth à Paris (ISIN : FR001400IAM7).

R etrouvez toute l'information de BOOSTHEAT sur

www.boostheat-group.com

I CONTACTS BOOSTHEAT

ACTUS finance & communication – Jérôme FABREGUETTES LEIB

Relations Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 78 / boostheat@actus.fr

ACTUS finance & communication – Serena BONI

Relations Presse

Tél. : 04 72 18 04 92 / sboni@actus.fr

À PROPOS D'ENERTIME

Créée en 2008, ENERTIME conçoit, développe et met en œuvre des machines à Cycle Organique de Rankine (ORC) et des Pompes à Chaleur haute température pour l'efficacité énergétique industrielle et la production décentralisée d'énergie renouvelable. Les machines ORC permettent de transformer de la chaleur en électricité. Les Pompes à Chaleur valorisent de la chaleur basse température pour produire de la chaleur à haute température.

ENERTIME est un des quelques acteurs mondiaux qui maitrise les technologies de turbomachines industrielles à haute température utilisant des alcanes et des réfrigérants de nouvelle génération comme fluide de travail. ENERTIME est cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0011915339 - Mnémo : ALENE). Plus d'informations sur www.enertime.com

CONTACTS ENERTIME

ENERTIME

Gilles DAVID - PDG

Tél. 01 75 43 15 40

gilles.david@enertime.com

Sophie DUGUE - Responsable administratif

Tél. 01 80 88 75 10

sophie.dugue@enertime.com

Suivez l'actualité d'ENERTIME sur Twitter

Avertissement :

La société BOOSTHEAT a mis en place un financement sous forme d'ORA avec la société Impact Tech Turnaround Opportunities (ITTO), qui, après avoir reçu les actions issues du remboursement ou de l'exercice de ces instruments, n'a pas vocation à rester actionnaire de la société.

Les actions, résultant du remboursement ou de l'exercice des titres susvisés, seront, en général, cédées dans le marché à très brefs délais, ce qui peut créer une forte pression baissière sur le cours de l'action.

Les actionnaires peuvent subir une perte de leur capital investi en raison d'une diminution significative de la valeur de l'action de la société, ainsi qu'une forte dilution en raison du grand nombre de titres émis au profit de la société Impact Tech Turnaround Opportunities (ITTO).

Les investisseurs sont invités à être très vigilants avant de prendre la décision d'investir dans les titres de la société admise à la négociation qui réalise de telles opérations de financement dilutives particulièrement lorsqu'elles sont réalisées de façon successive. La société rappelle que la présente opération de financement dilutif n'est pas la première qu'elle a mise en place.

[1] Roland Berger views on H2 market development- Opportunities for Hydrogen Storage Systems in Mobility & Infrastructure-Paris December 2023