BOOSTHEAT : BOOSTHEAT ÉLARGIT SON PARTENARIAT AVEC DALKIA POUR LA MISE AU POINT D'UNE POMPE À CHALEUR THERMIQUE DÉDIÉE À LA PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE

Vénissieux, le 07 décembre 2021

BOOSTHEAT (FR0011814938 / ALBOO), acteur industriel français de l'efficacité énergétique annonce élargir son partenariat avec DALKIA à la mise au point d'une pompe à chaleur à haute température sur base de la compression thermique destinée à la production d'eau chaude sanitaire. Une première expérimentation sur le terrain est prévue dès début 2022.

Au cours de cette dernière décennie, les réglementations thermiques impulsées par l'Europe pour tenir ses objectifs de neutralité carbone en 2050 ont rendu les bâtiments de plus en plus économes en énergie, aussi bien dans les logements en rénovation que dans les logements neufs.

En conséquence, la consommation énergétique liée au chauffage diminue significativement et celle liée à l'eau chaude sanitaire prend une part croissante parmi les autres usages.

Aujourd'hui les acteurs de la transition énergétique s'intéressent plus que jamais à l'amélioration de la performance des systèmes de production d'eau chaude sanitaire (« ECS ») par l'intégration d'énergies renouvelables et l'optimisation de la production. Les récentes hausses du prix des énergies et celles à venir encouragent toute l'industrie du bâtiment résidentiel et commercial à considérer ces nouvelles solutions qui leur garantissent économie d'énergie et diminution de leur empreinte carbone.

DALKIA est un partenaire historique de BOOSTHEAT, avec qui il collabore depuis 2013 sur des sujets liés aux problématiques du chauffage pour l'habitat collectif, les bâtiments tertiaires et publics. BOOSTHEAT élargit aujourd'hui son partenariat pour la mise au point d'une pompe à chaleur dédiée à la production d'eau chaude sanitaire à haute température.

La société BOOSTHEAT, fabricant de solutions à haute efficacité énergétique, travaille ainsi sur la mise au point d'une pompe à chaleur haute température, dont le cycle thermodynamique est assuré par le compresseur thermique breveté de la société.

Cette solution utilise un fluide frigorigène naturel, qui a un impact nul sur la couche d'ozone et négligeable sur l'effet de serre avec un Global Warming Potential[1] de 1. Il présente en outre des propriétés thermiques particulièrement adaptées à la production de chaleur à haute température ce qui permet à la solution d'assurer le choc thermique anti-légionelle tout en maintenant de haut de niveau de performance.

Après la phase d'optimisation des solutions actuelles en laboratoire, entamée en septembre 2021, BOOSTHEAT devraient déployer une expérimentation terrain début 2022.

Éric Lambert, Directeur Général de BOOSTHEAT, déclare :

« Cela fait quelques années maintenant que Dalkia et BOOSTHEAT collaborent sur l'intégration de nos solutions de chauffage dans des « petits collectifs ». Je suis ravi de voir cette collaboration non seulement perdurer mais aussi s'élargir au travers de ce nouveau projet d'application ECS. Cette démarche commune, orientée performance, est parfaitement en ligne avec notre feuille de route annoncée en septembre dernier qui vise un élargissement du champ d'application de notre technologie au-delà de la rénovation résidentielle. Dalkia nous apporte sa connaissance du secteur, son exigence mais aussi la ferme volonté de voir émerger rapidement des solutions d'économie d'énergie robustes et rentables. Nous nous montrerons à la hauteur de leur confiance. »

À PROPOS DE BOOSTHEAT

Constituée en 2011, BOOSTHEAT est un acteur de la filière de l'efficacité énergétique. La Société a pour mission d'accélérer la transition énergétique grâce à l'intégration de sa technologie dans des applications fortement consommatrices d'énergie. BOOSTHEAT a conçu et développé un compresseur thermique protégé par 7 familles de brevets qui réduisent significativement la consommation d'énergie pour favoriser une utilisation raisonnable et pertinente des ressources.

Le siège social, le centre de recherche et l'usine de fabrication de BOOSTHEAT se trouvent à Vénissieux, près de Lyon (une zone industrielle historiquement spécialisée dans le CVC*). L'entreprise est certifiée Entreprise Innovante (BpiFrance) et French Fab. BOOSTHEAT est cotée sur Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0011814938). * Chauffage, ventilation et climatisation

Pour plus d'informations sur BOOSTHEAT, rendez-vous sur le site www.boostheat-group.com

I CONTACTS

ACTUS finance & communication – Anne-Pauline Petureaux

Relations investisseurs

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 72 / boostheat@actus.fr

ACTUS finance & communication – Serena Boni

Relations Presse

Tél. : +33 (0)4 72 18 04 92 / sboni@actus.fr

BOOSTHEAT – Sabrina Ferré

Tél. : +33 (0)9 82 99 16 13 / investisseurs@boostheat.com

* * *

Retrouvez toute l'information de BOOSTHEAT sur

www.boostheat-group.com

[1] Global Warming Potential ou potentiel de réchauffement global est un facteur de conversion qui permet de comparer l'influence de différents gaz à effet de serre sur le système climatique.

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : xWlyYJWYYmvJmGluaJllZmVqa2aWmGnJZmiclGKaaZ6abJ5oyG6Xb8ibZnBjl2xq

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/72274-cp_boostheat_dalkia_ecs_fr_vdef.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com