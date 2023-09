BOOSTHEAT : BOOSTHEAT DÉVOILE IMPLICIX, SA NOUVELLE SUITE LOGICIELLE AU SERVICE DE LA TRANSITION NUMÉRIQUE INDUSTRIELLE

BOOSTHEAT (FR0011814938 / BOOST), acteur industriel et logiciel français de l'efficacité énergétique, révèle ImpliciX, sa toute nouvelle suite logicielle dédiée à faciliter la transition numérique industrielle, issue des travaux de son département BOOSTHEAT S 3 : Software Solutions & Services.

I UNE MISSION : FACILITER L'ACCÈS AUX TECHNOLOGIES DE POINTE POUR AGIR CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

Dans le cadre de sa nouvelle feuille de route stratégique, BOOSTHEAT a créé BOOSTHEAT Software Solutions & Services ( BOOSTHEAT S 3 ), un pôle centré sur son activité logicielle pour améliorer l'efficience des produits dans leur environnement opérationnel (amélioration de la performance des systèmes, optimisation des opérations de maintenance, augmentation de la durée de vie, etc.). Ces services pourront être proposés aux fabricants, fournisseurs de composants, intégrateurs de solutions ou sociétés de maintenance.

BOOSTHEAT S 3 s'est donné pour mission de faciliter l'accès aux technologies de pointe telles que l'analyse de données et l'IA afin de permettre aux industriels de créer les produits de demain qui devront être plus intelligents, efficaces et durables pour agir contre le changement climatique.

Pour atteindre cet objectif, les industriels doivent relever le défi technologique du logiciel embarqué, jouant un rôle central dans chaque produit automatisé, souvent hermétique, propriétaire et complexe. En tant qu'acteur historique dans le développement de compresseurs thermiques et de pompes à chaleur, BOOSTHEAT a été confronté à cette réalité et a entrepris la création d'une solution logicielle Edge [1] aujourd'hui baptisée ImpliciX . Son objectif est de faciliter l'automatisation et l'amélioration des produits de nos clients grâce à l'expertise métiers.

I IMPLICIX : UNE SUITE LOGICIELLE TRIDIMENSIONNELLE

ImpliciX est une solution logicielle Low Code révolutionnaire qui rend le pilotage de machines ainsi que la collecte et l'exploitation des données accessibles à tous, même sans expertise en automatisation. BOOSTHEAT offre ainsi à chacun les moyens de prendre le contrôle de ses machines en totale autonomie et d'exploiter pleinement ses données, sans avoir besoin de connaissances approfondies en programmation ou en ingénierie logicielle.

La suite logicielle ImpliciX a été pensée comme une solution tridimensionnelle pour couvrir toutes les étapes du développement et de l'exploitation des produits :

ImpliciX STUDIO ( PLAN & BUILD ) permet de planifier et construire la vision produit. Il offre les outils nécessaires pour concevoir et structurer l'application facilement, en anticipant les besoins futurs et en posant les bases solides du projet.

( PLAN & BUILD ) permet de planifier et construire la vision produit. Il offre les outils nécessaires pour concevoir et structurer l'application facilement, en anticipant les besoins futurs et en posant les bases solides du projet. ImpliciX RUNTIME ( TEST, SIMULATE, RELEASE & DEPLOY ) offre une plateforme logicielle robuste pour tester l'application, la simuler dans divers scénarii, la libérer de ses bugs potentiels et enfin la déployer en toute confiance sur une plateforme embarquée.

( TEST, SIMULATE, RELEASE & DEPLOY ) offre une plateforme logicielle robuste pour tester l'application, la simuler dans divers scénarii, la libérer de ses bugs potentiels et enfin la déployer en toute confiance sur une plateforme embarquée. ImpliciX MONITOR ( OPERATE & MONITOR ) fournit les outils pour surveiller en temps réel les performances, la sécurité et l'efficacité de l'application, garantissant ainsi une opération sans heurts et une réponse rapide aux éventuelles anomalies.

Ensemble, ces trois composants travaillent de manière synchronisée pour garantir que chaque étape du parcours de développement soit optimisée, intuitive et efficace.

I UNE RÉPONSE À UN GRAND NOMBRE D'ENJEUX INDUSTRIELS

La suite logicielle ImpliciX peut répondre à un grand nombre d'enjeux industriels autour de l'efficacité énergétique, du maintien en conditions opérationnelles ou de la gestion intelligente des process. Les premiers cas d'usage identifiés concernent :

Optimisation Énergétique : les outils intelligents de la suite ImpliciX analysent et ajustent en temps réel les paramètres des équipements, maximisant leur efficacité tout en réduisant leur empreinte énergétique.

: les outils intelligents de la suite analysent et ajustent en temps réel les paramètres des équipements, maximisant leur efficacité tout en réduisant leur empreinte énergétique. Maintenance Conditionnelle & Prédictive : la suite logicielle ImpliciX surveille en continu les signaux vitaux des machines. Grâce à l'analyse avancée, les industriels peuvent prévenir les problèmes avant qu'ils ne surviennent, optimisant ainsi la disponibilité et prolongeant la durée de vie de leurs équipements.

: la suite logicielle surveille en continu les signaux vitaux des machines. Grâce à l'analyse avancée, les industriels peuvent prévenir les problèmes avant qu'ils ne surviennent, optimisant ainsi la disponibilité et prolongeant la durée de vie de leurs équipements. Gestion Intelligente des Bâtiments & Automatisation : ImpliciX aide à transformer les équipements destinés aux infrastructures pour qu'ils s'adaptent et réagissent aux besoins des occupants tout en garantissant une utilisation optimale des ressources.

Le processus de commercialisation de la suite logicielle ImpliciX a démarré et les équipes technico-commerciales sont capables de proposer des réponses adaptées aux problèmes des futurs clients.

Hugo Brugière, Président Directeur Général de BOOSTHEAT, ajoute : « Alors que nous venons tout juste d'annoncer de nouveaux résultats issus de ses essais en laboratoire ouvrant de nouvelles perspectives commerciales pour notre compresseur thermique, je suis fier du travail accompli par les équipes de BOOSTHEAT S 3 qui démontrent le potentiel de création de valeur de notre département logiciel. J'ai hâte de voir les premiers retours commerciaux et suis convaincu du beau potentiel de cette nouvelle offre. »

[1] La technologie Edge computing permet de traiter les données collectées à la source, réduisant ainsi le coût et le délai de transfert vers un datacenter distant

