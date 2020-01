BOOSTHEAT : BILAN SEMESTRIEL S2 DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ CONTRACTÉ AVEC LA SOCIÉTÉ DE BOURSE GILBERT DUPONT

Vénissieux, le 8 janvier 2020



Au titre du contrat de liquidité confié par la société BOOSTHEAT à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du

31 décembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 2 765

Solde en espèces : 258 684,80 €

Au cours du 2ème semestre 2019, il a été négocié un total de :

ACHAT 9 216 titres 135 393,91 € 143 transactions VENTE 6 451 titres 94 078,71 € 133 transactions

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0

Solde en espèces : 300 000,00 €

Retrouvez toute l'information de BOOSTHEAT sur

www.boostheat-bourse.com

À PROPOS DE BOOSTHEAT

Constituée en 2011, BOOSTHEAT conçoit, développe, produit et commercialise des solutions de chauffage technologiquement avancées, énergétiquement efficaces et durables. Équipées d'un compresseur thermique breveté, les chaudières nouvelle génération BOOSTHEAT ont un rendement allant jusqu'à 200% et divisent jusqu'à deux fois la consommation d'énergie. Plus écologiques et plus économiques, elles permettent à leurs utilisateurs de réduire immédiatement et significativement leur impact sur l'environnement. BOOSTHEAT a installé son siège social et son site industriel à Vénissieux, en région lyonnaise (bassin historique de l'industrie HVAC*). La Société est labellisée Entreprise Innovante (Bpifrance) et French Fab. BOOSTHEAT est cotée sur Euronext à Paris, Compartiment C

(ISIN : FR0011814938).

* Heating, ventilation and air-conditioning, soit chauffage, ventilation et climatisation en français.



ANNEXE

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 143 9 216 135 393,91 133 6 451 94 078,71 09/10/2019 0 0 0 0 0 0 10/10/2019 0 0 0 0 0 0 11/10/2019 0 0 0 0 0 0 14/10/2019 0 0 0 0 0 0 15/10/2019 0 0 0 0 0 0 16/10/2019 0 0 0 0 0 0 17/10/2019 0 0 0 0 0 0 18/10/2019 0 0 0 0 0 0 21/10/2019 0 0 0 0 0 0 22/10/2019 0 0 0 0 0 0 23/10/2019 0 0 0 0 0 0 24/10/2019 0 0 0 0 0 0 25/10/2019 0 0 0 0 0 0 28/10/2019 0 0 0 0 0 0 29/10/2019 0 0 0 0 0 0 30/10/2019 0 0 0 0 0 0 31/10/2019 0 0 0 0 0 0 01/11/2019 0 0 0 0 0 0 04/11/2019 0 0 0 0 0 0 05/11/2019 0 0 0 0 0 0 06/11/2019 0 0 0 0 0 0 07/11/2019 0 0 0 0 0 0 08/11/2019 0 0 0 0 0 0 11/11/2019 13 1527 21360,44 2 25 353,75 12/11/2019 5 199 2670,2 0 0 0 13/11/2019 0 0 0 4 24 320,4 14/11/2019 0 127 1655,8 0 0 0 15/11/2019 3 12 155,4 4 180 2352,01 18/11/2019 4 73 944,6 1 50 655 19/11/2019 4 59 758,6 3 215 2813 20/11/2019 5 102 1305,75 4 117 1516 21/11/2019 6 121 1558,79 2 50 647,5 22/11/2019 4 224 2867,2 3 31 399,9 25/11/2019 1 73 941,7 2 150 1955 26/11/2019 0 0 0 2 8 105,6 27/11/2019 2 100 1325 2 191 2545,95 28/11/2019 5 135 1773 0 0 0 29/11/2019 0 0 0 2 50 650 02/12/2019 1 350 4550 0 0 0 03/12/2019 1 23 299 3 150 1955 04/12/2019 6 198 2703,1 7 526 7101,53 05/12/2019 2 64 867,2 9 461 6321,42 06/12/2019 10 466 6523,21 2 100 1400 09/12/2019 6 557 7729,21 5 128 1802 10/12/2019 1 70 966 1 200 2780 11/12/2019 0 0 0 0 0 0 12/12/2019 10 996 13647,49 7 380 5244 13/12/2019 7 479 6601,19 5 294 4093,8 16/12/2019 4 116 1641,5 8 588 8365,65 17/12/2019 1 1 14,4 2 60 852 18/12/2019 6 612 8739,79 6 507 7289,44 19/12/2019 3 410 5914,5 6 361 5261,03 20/12/2019 0 0 0 11 545 8412,51 23/12/2019 8 200 3350,96 6 125 2073 24/12/2019 2 58 979,4 7 88 1493,15 27/12/2019 12 708 12684,24 12 627 11298,16 30/12/2019 6 615 11076,52 5 220 4021,91 31/12/2019 5 541 9789,72 0 0 0