Boostheat achète un Bitcoin supplémentaire

(AOF) - Boostheat a annoncé que sa filiale bitcoin Hold France avait procédé à l’acquisition d’un Bitcoin supplémentaire grâce à la levée de fonds de 250 000 euros annoncée le 7 août dernier.
|120 129,7890 USD
|CryptoCompare
|+2,68%
