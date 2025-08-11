 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
AUG 25 CAC 40 Index (10x)
7 710,00
-0,46%
Boostheat achète un Bitcoin supplémentaire
information fournie par AOF 11/08/2025 à 18:05

(AOF) - Boostheat a annoncé que sa filiale bitcoin Hold France avait procédé à l’acquisition d’un Bitcoin supplémentaire grâce à la levée de fonds de 250 000 euros annoncée le 7 août dernier.

Valeurs associées

BTC/USD
120 129,7890 USD CryptoCompare +2,68%
  • 18:41

    C est un SCOOP!!!!!

