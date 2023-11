Boom Supersonic et Latecoere signent un accord stratégique pour Overture et Symphony

(AOF) - Boom Supersonic, société développant l’avion de ligne le plus rapide au monde, a signé un accord avec l’équipementier aéronautique de rang 1 Latecoere, qui rejoint son réseau de fournisseurs mondiaux. Dans le cadre de cette collaboration, les équipes du bureau d’études de Latecoere à Toulouse (France) travailleront de concert avec les ingénieurs de Boom pour définir l’architecture complète du système d’interconnexion du câblage électrique (EWIS), système central pour Overture et Symphony.

L'EWIS comptera plus de 103 kilomètres de câblage et plus de 45 000 connexions électriques, garantissant la sécurité optimale et la fiabilité du système pour Overture et Symphony.

Latecoere bénéfice d'une grande expertise dans les processus et méthodes de développement d'aéronefs complexes, et Boom pourra ainsi s'appuyer sur sa suite logicielle de développement d'architecture, à la pointe de l'industrie.

AOF - EN SAVOIR PLUS

La fin d'un duopole ?

Depuis plusieurs décennies l'américain Boeing et l'européen Airbus se partagent 99% du marché mondial des avions de ligne de plus de 110 sièges. Ce marché pèse plus de 100 milliards de dollars par an. Néanmoins ce duopole paraît fragilisé en 2022 pour plusieurs raisons. D'abord, pour la première fois, deux avions monocouloirs moyen-courriers, le C919 du chinois Comac et le MC-21 du russe Irkut, s'apprêtent à entrer en service. A cela s'ajoute la crise du Boeing 737 MAX. Avec l'arrêt des livraisons de cet avion entre 2019 et 2021, l'équilibre de production a été rompu. En 2021 Boeing a affiché 340 livraisons, Airbus restant largement en tête, avec 611.