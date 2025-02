Booking surfe sur la hausse de la demande de voyages

AOF - EN SAVOIR PLUS

"Nous continuons à nous focaliser sur la gestion de nos dépenses", a déclaré Glenn Fogel, CEO de Booking Holdings. "Nous restons très concentrés sur l'investissement approprié dans notre entreprise à long terme, notamment en exploitant et en déployant la technologie d'IA générative pour apporter davantage de valeur à nos voyageurs et partenaires."

(AOF) - Booking est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après avoir dépassé les attentes des investisseurs au quatrième trimestre. La plateforme de tourisme affiche un bénéfice par action ajusté de 41,55 dollars, contre un consensus de 36,03 dollars. Les réservations brutes progressent de 17% à 37,2 milliards de dollars, et le chiffre d'affaires total de la société a augmenté de 14% à 5,47 milliards de dollars, contre un consensus de 5,18 milliards de dollars. Le nombre total de nuitées a augmenté de 13 % sur un an, à 261 millions.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.