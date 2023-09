Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Booking: l'UE interdit le projet d'acquisition d'eTraveli information fournie par Cercle Finance • 25/09/2023 à 17:01









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a interdit, en vertu du règlement européen sur les concentrations, le projet d'acquisition de Flugo Group (eTraveli) par Booking.



Cette acquisition aurait permis à Booking de renforcer sa position dominante sur le marché des agences de voyages hôtelières en ligne dans l'Espace économique européen. ' Booking n'a pas proposé de solutions suffisantes pour répondre à ces préoccupations '.



La décision d'aujourd'hui fait suite à une enquête approfondie menée par la Commission sur cette acquisition. La Commission a estimé que l'opération aurait renforcé la position dominante de Booking sur le marché des OTA hôtelières, entraînant une hausse des coûts pour les hôtels et, éventuellement, pour les consommateurs.



La Commission a procédé à une analyse approfondie des engagements proposés par Booking.



La Commission a estimé que les mesures correctives proposées par Booking n'étaient pas suffisantes pour répondre aux problèmes de concurrence. En conséquence, la Commission a décidé de bloquer l'opération proposée.





Valeurs associées BOOKING HLDG NASDAQ +0.99%