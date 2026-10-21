Booking Holdings recule alors que l'UE ouvre une enquête sur les risques de fraude liés à Booking.com

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 octobre - ** L'action de la société de voyage en ligne Booking Holdings BKNG.O a reculé d'environ 2 % à 161 dollars en début de séance

** Les autorités européennes de régulation du secteur des technologies mènent actuellement une enquête afin de déterminer si Booking.com prend des mesures suffisantes pour éliminer les annonces frauduleuses et les tentatives d'hameçonnage, conformément aux règles de l'Union européenne en matière de contenu en ligne

** La Commission européenne a ouvert une enquête après avoir examiné les rapports d’évaluation des risques de Booking.com pour cette année et les trois années précédentes

** L’enquête porte sur les fausses annonces, les fraudes par usurpation d’identité et les offres d’hébergement non conformes, ainsi que sur les efforts déployés par Booking.com pour atténuer les risques associés

** Booking.com affirme collaborer de manière constructive avec la Commission

** “La sécurité, la confiance et la protection des données personnelles sont des priorités absolues chez Booking.com”, a déclaré un porte-parole de l’entreprise

** Compte tenu de l'évolution du cours en séance, l'action affiche une baisse de 24,3 % depuis le début de l'année