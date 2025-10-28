Booking Holdings en hausse après avoir dépassé les estimations de son chiffre d'affaires trimestriel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre - ** Les actions de l'agence de voyage en ligne Booking Holdings BKNG.O augmentent de 5,3 % à 5 391,95 $ après la cloche

** BKNG annonce un chiffre d'affaires de 9 milliards de dollars pour le troisième trimestre, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur 8,71 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** BPA ajusté de 99,50 $ au troisième trimestre, également supérieur à l'estimation de 95,65 $ par action

** Augmentation des prévisions d'économies annuelles de 500 à 550 millions de dollars, contre 400 à 450 millions de dollars auparavant, par rapport à la base de dépenses de 2024

** BKNG a augmenté de plus de 3 % depuis le début de l'année