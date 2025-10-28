Booking Holdings dépasse ses estimations de résultats grâce à une demande de voyages soutenue, l'action est en hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'agence de voyage en ligne Booking Holdings BKNG.O a dépassé les estimations de Wall Street pour le chiffre d'affaires et le bénéfice du troisième trimestre mardi, aidée par un plus grand nombre de clients qui regroupent leurs réservations sur sa plateforme et par une demande de voyage stable.

Les actions de la société ont augmenté de près de 5 % dans les échanges après les heures de bureau.

"Bien qu'il subsiste une certaine incertitude dans le contexte macroéconomique et géopolitique, nous sommes ravis de constater une dynamique continue avec des tendances de demande de voyages stables dans notre activité jusqu'à présent au quatrième trimestre", a déclaré la société dans un communiqué.

Les réservations brutes pour le troisième trimestre se sont élevées à 49,7 milliards de dollars, soit une hausse de 14 % par rapport à l'année dernière.

La société basée à Norwalk, dans le Connecticut, a déclaré un bénéfice trimestriel ajusté de 99,50 dollars par action, contre 95,66 dollars par action estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires total pour le trimestre clos le 30 septembre était de 9,01 milliards de dollars, également supérieur aux attentes de 8,72 milliards de dollars.